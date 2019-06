Chico Buarque tem 17 álbuns lançados no streaming em comemoração ao aniversário de 75 anos

Constantemente reverenciado pela qualidade que imprime em cada novo projeto, Chico Buarque ganha, nesta sexta-feira (21), mais uma comemoração pelo aniversário de 75 anos, completados na última quarta-feira (19). Trata-se da digitalização de importante fase da carreira do artista, agora disponível nas plataformas de streaming.

Dos discos “Francisco” (1987) a “Cambaio” (2001), totalizando nove álbuns, passando ainda por oito coletâneas que também serão relançadas digitalmente, um extenso material compõe o trabalho da Sony Music Brasil, à frente da proposta.

A opção por estabelecer esse recorte da produção do carioca diz respeito, segundo a empresa, à fase que marca sua maturidade musical como compositor, letrista e cantor, em que se destaca um conjunto de canções cada vez mais sofisticadas, mas que nem por isso perdem a aparente simplicidade de cantigas populares.

Disco "Paratodos" (1993) é um dos que integram a seleção

Para a ocasião, a Sony também preparou, sem fugir do universo digital, uma página interativa exclusiva, uma sala virtual sobre o mar do Rio de Janeiro em que, a cada clique, há a possibilidade de ficar sabendo mais sobre toda a carreira de Chico, especialmente pela fase e por cada disco deste relançamento.

Legado

Outro que também ganhou álbuns no streaming hoje, no exato dia da comemoração do centenário de nascimento, foi Nelson Gonçalves (1919-1998). Entre os discos, estão “Noel Rosa na Voz Romântica de Nelson Gonçalves” (1955), “Meu Perfil” (1960), “Eu e Minha Tristeza” (1962), “A Voz de Seresteiro” (1965), “Nelson Gonçalves e o Tango” (1967), “Só Nós Dois” (1970), entre outros.

Abaixo, veja lista completa dos discos digitalizados de Chico Buarque:

Francisco (1987)

Chico Buarque (1989)

Chico Buarque Ao Vivo - Paris, Le Zenith (1990)

ParaTodos (1993)

Uma Palavra (1995)

Serie Aplauso - Chico Buarque (1996)

Chico Buarque De Mangueira (1997)

Mpb No Jt (1997)

O Melhor De Chico Buarque (1997)

Álbum De Teatro (1997)

As Cidades (1998)

Chico Ao Vivo (1999)

Focus: O Essencial De Chico Buarque (Maxximum) (1999)

Cambaio (2001)

Rca 100 Anos De Música - Chico Buarque (2001)

Chico Buarque Essencial (4CDs + DVD) (2008)

Seleção Essencial - Grandes Sucessos - Chico Buarque (2011)