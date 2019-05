Chico Buarque é escolhido como vencedor do Prêmio Camões 2019

O cantor, compositor e escritor brasileiro Chico Buarque foi escolhido como vencedor do Prêmio Camões 2019, o principal troféu literário da língua portuguesa, nesta quinta-feira (21). A decisão ocorreu em reunião do juri na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro.

Chico é o 13º escritor brasileiro a receber a honraria, uma delas a cearense Rachel de Queiroz, em 1993. Como é tradição, Chico vai receber 100 mil euros, equivalente a R$ 452 mil.

Seis jurados indicados pela Biblioteca Nacional do Brasil, pelo Ministério da Cultura de Portugal e pela comunidade africana escolheram premiar o escritor.

O artista já havia vencido duas vezes o Prêmio Jabuti, a mais importante premiação da literatura brasileira, em duas oportunidades - em 2010, pelo romance "Leite Derramado" e, em 2006, com "Budapeste".

A primeiro Prêmio Camões foi concedido em 1989 para o escritor português Miguel Torga. No ano seguinte, João Cabral de Melo Neto se tornaria o primeiro brasileiro a receber a honraria.

Ao todo, um angolano, dois cabo-verdenses, dois moçambicanos, 13 brasileiros e 12 portugueses foram premiados.

Confira a lista de brasileiros que venceram o Prêmio Camões:

João Cabral de Melo Neto (1990)

Rachel de Queiroz (1993)

Jorge Amado (1994)

Antonio Candido (1998)

Autran Dourado (2000)

Rubem Fonseca (2003)

Lygia Fagundes Telles (2005)

João Ubaldo Ribeiro (2008)

Ferreira Gullar (2010)

Dalton Trevisan (2012)

Alberto da Costa e Silva (2014)

Raduan Nassar (2016)

Chico Buarque (2019)