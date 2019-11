Chefs nacionais preparam oito receitas ‘ao vivo’ no Festival Fartura Fortaleza

Além de poder degustar uma variedade de pratos, quem for ao Festival Fartura Fortaleza, que acontece neste final de semana (23 e 24) na capital, poderá acompanhar também a preparação de receitas em tempo real no espaço "Origem ao Prato". Chefs de diversas partes do país comandam o preparo dos pratos, mostrando ao público o seu tempero e um pouco da cultura do seu Estado de origem.

Panelada com farofa de caju, bruscheta com pão sourdough, arroz de polvo e de carneiro, frito do vaqueiro, quirera caipira, maxi oreo e bolo de castanha com trufa de cupuaçu são os pratos "ao vivo" preparados por chefs nacionais.

O evento também apresenta o Espaço Interativo Electrolux, onde as pessoas vão poder cozinhar com os chefs. Dentre os nomes presentes no setor no sábado, está o mineiro Caetano Sobrinho, que já passou por renomados restaurantes, como Julia Cocina, de Paola Carosella. No domingo, quem comanda o espaço é a paranaense Rosane Radecki, chef formada pelo Centro Europeu no curso de Chef de Cuisine e Restauranteur.

Com representantes da região norte, sudeste e nordeste, o Espaço Conhecimento Senac recebe 10 chefs para ministrar palestras e aulas teóricas gratuitas. No sábado, Talita Avelino ensina sobre ingredientes amazônicos na confeitaria. O mineiro Celso Vieira e as cearenses Patrícia Uchoa e Valéria Laena também irão compartilhar seus conhecimentos culinários com público no primeiro dia do evento.

Já a gastronomia inclusiva marca o início do segundo dia no Espaço Conhecimento Senac . A chef Vera Elaine do Cozinhando em Libras ensinará uma receita de moqueca de camarão. O “Chef Revelação” pelo Prêmio Infood de Gastronomia, João Diamante, e Diogo Sabião, referência no menu degustação do Niá, também compõem a lista dos ministrantes do domingo.

Nesta edição, o Projeto Fartura chega ao Ceará com uma frente inédita que antecipa o festival. O projeto vai às escolas públicas de Fortaleza na próxima sexta (22) para realizar a ação "Conhecimento Gastronômico nas Escolas". A iniciativa conta com participação de chefs e outros profissionais do segmento, ensinando receitas e curiosidades gastronômicas para os estudantes das instituições.

Serviço

23 e 24 de novembro, 12h às 22h (sábado) e 12h às 20h (domingo), na Praça das Flores (Av. Desembargador Moreira, Aldeota). Gratuito. Mais informações: www.farturabrasil.com.br