Chef Marina Araújo representa o Ceará no Festival Fartura, em Lisboa

A chef Marina Araújo representa o Ceará no Festival Fartura Portugal com um menu montado por ela que representa a diversidade cearense, com receitas que unem serra, mar e sertão.

O Festival acontece em Lisboa, entre os dias 14 a 17 de novembro. Nesta edição, o Brasil é representado por dois estados, Ceará e Minas Gerais.

O menu de Marina é inspirado num conto de própria autoria: “O sonho do pescador”. A entrada será o “Pirão de água do mar”, o prato principal, “arroz sertanejo de carneiro e capote” e a sobremesa, um “bolo úmido de castanha de caju com creme aveludado de coco, suspiro de castanha, jus de canela e finalizado com caju braseado”.

A chef lidera o Projeto Cumbuca, que busca as tradições e receitas de doces típicos do estado.