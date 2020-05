Chef cearense é a primeira eliminada do Mestre do Sabor

A chef cearense Mel Freitas foi a primeira eliminada da segunda temporada do reality Mestre do Sabor (TV Globo). Dez participantes realizaram o desafio individual eliminatório "Batalha de Cucas". Na prova, os chefs escolhiam os ingredientes obrigatórios às cegas, sendo uma proteína e dois acompanhamentos.

Mel escolheu coelho, mostarda e goiaba para a execução da receita. A chef, no entanto, esqueceu de colocar a vinagrete de mostarda no prato, elemento obrigatório. O coelho também não atingiu o ponto de cozimento, fazendo a cearense deixar a competição.

Vale ressaltar que o chef cearense Francisco Pinheiro, do time de Kátia Barbosa, ainda segue no reality.

Mel serviu coelho com goiaba e vinagrete de mostarda Reprodução/Instagram

Antes da eliminação, a primeira prova da segunda fase do programa teve a carne de porco como protagonista. Os três times, dos chefs Leo Paixão, Kátia Barbosa e José Avillez, precisaram executar três pratos, os quais deveriam ter a presença da proteína suína.

Para dificultar o desafio, o chef convidado, Jefferson Rueda, escolheu três cortes suínos obrigatórios para compor os pratos: orelha, rabo e pé. No sorteio, o time de Kátia Barbosa levou a orelha, o de Leo Paixão, o pé, e o time de José Avillez ficou com o rabo. Cada equipe ainda pôde escolher mais dois cortes.

O time de Leo venceu a prova com o menu "Do pé ao focinho" e os participantes ficaram imunes. A equipe apresentou um tartare de porco com cavaquinha de entrada, arroz de costela, vinagrete ácido com dois tipos de costelinha, e camarão como prato principal, e surpreendeu os convidados ao usar corte suíno na sobremesa, que continha banada, creme inglês defumado e pipoca de porco.

Além dos seis integrantes imunes, mais dois chefs, dos times de Kátia e José, respectivamente, garantiram imunidade para o próximo programa. Kátia Barbosa escolheu Mari Schurt para ser salva, e José Avillez imunizou Kaywa Hilton.

O chef Dário ganhou a Batalha dos Cucas com uma lula grelhada com batata baroa na manteiga e vinagrete de manga.

Dário serviu lula grelhada com baroa na manteiga e vinagrete de manga Reprodução/Instagram

Serviço

Mestre do Sabor

Toda quinta-feira, depois de Fina Estampa (TV Globo). O programa é reprisado semanalmente, sempre às sextas-feiras, às 22 horas, no GNT.