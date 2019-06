Cheesecake de milho: receita mescla sabores tradicionais em resultado surpreendente

O chef boulanger de panificação e confeitaria Carlinhos Cardoso, atuante hoje na padaria Costa Mendes, sempre foi afeito às inventividades na cozinha. Acostumado às criações, para os festejos juninos de 2019 fez pela primeira vez um cheesecake de milho, prato que surpreende tanto por ter o milho como protagonista de uma sobremesa que costuma ser executada com outras iguarias, quanto por ter um toque de limão siciliano ao fundo.

Confira vídeo da receita:

O preparo do cheesecake promete ser uma tarefa simples e é uma ótima opção para quem quer uma comida típica não tão tradicional. Abaixo, confira modo de preparo e os ingredientes necessários.

Foto: Helene Santos

Cheesecake de milho

Ingredientes:

200g de farinha de trigo

200g de açúcar

200g de farinha de amêndoas

100g de manteiga (in natura)

6 unidades de gema de ovo

400ml de creme de leite

400ml de leite integral

400ml de leite condensado

100g de manteiga derretida

400g de milho verde

10g de amido de milho

10g de raspas de limão siciliano

Modo de preparo:

Para a massa de biscoito, misture a farinha de trigo, o açúcar, a farinha de amêndoas e 100g de manteiga (in natura) em uma travessa. Mexa bem, com as mãos, até a massa ficar mais consistente. Cubra o fundo de uma forma com parte da mistura feita e iguale a acomodação da massa com uma colher até ficar com uma textura bem lisa. Depois, é hora de levar ao forno, a uma temperatura de 150ºC por 5 minutos.



Com a massa de biscoito pronta, é hora de preparar o creme que fará a diferença no cheesecake. Em um liquidificador, coloque 6 unidades de gema de ovo, 400ml de creme de leite, 400ml de leite integral, 400ml de leite condensado, 100g de manteiga derretida e 400g de milho verde. Quando a mistura estiver bem homogênea, adicione 10g de amido de milho e 10g de raspas de limão siciliano. Liquidifique novamente.



Agora, é hora de untar as laterais da forma em que está a massa de biscoito e colocar, nas laterais, palhas de milho. Despeje a mistura liquidificada e leve ao forno por aproximadamente 45 minutos, em uma temperatura de 150ºC.