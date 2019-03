Céu lança o clipe de "Amor Pixelado"

A cantora Céu lança o terceiro clipe do álbum "Tropix", lançado em 2016. "Amor Pixelado" contou com a direção de André Meirelles Collazzi e permite uma "navegação múltipla", no vídeo em preto e branco.

O clipe leva o espectador a uma situação em que acontecem vários movimentos ao mesmo tempo. Se o público presta atenção ao que ocorre à direita, perde o movimento do que se passa à esquerda, e vice-versa.

A ideia de "Amor Pixelado" é exaltar a potência feminina, segundo o diretor André Collazzi, aproveitando a presença do elenco - 100% formado por mulheres. O vídeo foi rodado no restaurante Fitó, especializado em comida nordestina em São Paulo (SP), ainda antes da inauguração do estabelecimento.

Dentre as curiosidades do processo de concepção do clipe, a captação das cenas exigiu flexibilidade da equipe de filmagem: o único lugar em que os realizadores poderiam trabalhar, sem aparecer no vídeo, era debaixo do balcão do restaurante.