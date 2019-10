Cerca de 80 atrações são anunciadas para a Virada Cultural de Fortaleza; confira programação

Cerca de 80 atrações farão parte da programação da Virada Cultural de Fortaleza, realizada entre os dias 8 e 10 de novembro em diversos espaços da cidade. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (30) pelo Secretário Municipal da Cultura, Gilvan Paiva, durante coletiva realizada no Paço Municipal. O evento, que faz alusão ao Dia Nacional da Cultura, também deverá oferecer mais de 40 horas ininterruptas de ações gratuitas.

Música, teatro, cultura popular, literatura, intervenções urbanas, feiras de economia criativa e lazer estão entre as expressões artísticas que serão apresentadas em espaços e equipamentos públicos durante esse período. Alguns locais históricos e turísticos da cidade recebem as atrações. São eles: o Mercado São Sebastião, a Praça do Ferreira, a Praça dos Leões, o Mercado dos Pinhões, a Praça Cristo Redentor, o Teatro São José, o Complexo Cultural Vila das Artes (Vila das Artes e Centro Cultural Casa do Barão de Camocim), a Avenida Monsenhor Tabosa, o Paço Municipal e o Polo dos Queijos (Raimundo dos Queijos).

Além disso, segundo a Prefeitura, passeios de bicicleta, de ônibus ou a pé entre vários pontos da capital cearense também integram a programação.

"A Virada Cultural surge também dentro desse esforço de valorizar a região do Centro, mas sobretudo nessa ideia de integração, de unir as ações que já ocorrem na nossa cidade", comentou Gilvan Paiva ao falar sobre outras ações realizadas com frequência na Capital.

Mobilização

Durante a coletiva também foi anunciado o plano operacional para viabilizar o evento. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) será responsável por organizar o tráfego nas proximidades dos espaços que recebem as ações. Ao todo, 70 agentes serão disponibilizados nos locais e alguns pontos terão o acesso bloqueado.

No Polo dos Queijos, o bloqueio ocorrerá na Rua General Bizerril entre as vias Castro e Silva e São Paulo, a partir de 6h até as 18h. No polo da Praça do Ferreira, a Rua Floriano Peixoto será interditada entre Travessa Pará e Pedro Borges. No Polo Mercado dos Pinhões, a Rua Visconde de Pelotas ficará bloqueada no trecho entre as ruas Nogueira Acioli e Gonçalves Lêdo.

Nos Polos Teatro São José e Av. Monsenhor Tabosa os agentes serão enviados para auxiliar na travessia de pedestres no cruzamento da Av. Dom Manoel com Av. Monsenhor Tabosa e Av. Presidente Castelo Branco (Leste-Oeste).

Além disso, nos demais polos, Mercado São Sebastião, Complexo Cultural Vila das Artes, Casa do Barão de Camocim e Praça dos Leões, o tráfego será controlado e o estacionamento irregular será coibido.

Confira a programação completa da Virada Cultural de Fortaleza:

Mercado São Sebastião – Festival da Buchada

Datas: 8 e 9/11 (sexta e sábado)

Hora: das 18h às 22h30

Atrações:

8/11: Trio Pisada Mansa, Forró Só no Machucado e Thiaguinho Mala Mansa

9/11: Forró é o Novo, Jean Dumont e Waldonys



Praça do Ferreira

Datas: 9 e 10/11 (sábado e domingo)

Hora: das 16h às 3h, de sábado a domingo (9 a 10/11), e das 15h às 17h30, no domingo (10/11)

Atrações:

9/11: Tarcísio Sardinha convida Juruviara, Banda Dubaile, Os Transacionais, Os Alfazemas e Cordel do Fogo Encantado.

10/11: Orquestra Popular do Nordeste, Roberta Fiúza e show do cantor Felipe Cordeiro



Praça dos Leões

Datas: 9 e 10/11 (sábado e domingo)

Hora: das 16h às 4h, de sábado a domingo (9 e 10/11), e das 12h às 20h, no domingo (10/11)

Atrações:

9/11: Coletivo de DJs Brega que Pariu e Coletivo Carnaval no Inferno

10/11: Projeto Som na Caixa (DJ Ancient Nomad, DJ Alan Morais e DJ Coletivo de DJs), projeto Classic Vibes e Coletivo Rebel Womens



Mercado dos Pinhões

Datas: 9 e 10/11 (sábado e domingo)

Hora: das 17h às 21h30, no sábado (9/11), e das 18h às 22h, no domingo (10/11).

Atrações:

9/11: Alê Eloi, Yane Caracas, Preto e Café e Feira de Economia Criativa

10/11: Di Ferreira, Mel Mattos, Anderson Monteiro e Feira de Economia Criativa



Praça Cristo Redentor

Data: 9/11 (sábado)

Hora: 16h às 21h

Atrações: Roda de capoeira com Associação Zumbi Capoeira, Grupo Na Quebrada do Coco, Tambor das Marias da Casa do Mestre Felipe e Festa dos Tambores Ancestrais, com Pingo de Fortaleza convida Luxo da Aldeia.



Teatro São José

Datas: 9 e 10/11 (sábado e domingo)

Hora: das 17h às 3h, de sábado a domingo (9 e 10/11); e das 10h às 17h30, no domingo (10/11)

Atrações:

9/11: Projeto Musicando Fortaleza, espetáculo teatral "Maquinista", do Pavilhão da Magnólia, e espetáculos teatrais a serem confirmados.

10/11: Espetáculo infantil "Paraíso", do Grupo Teatro Máquina, e espetáculo infantil a confirmar.



Complexo Cultural Vila das Artes – Casa do Barão de Camocim

Datas: 9 e 10/11 (sábado e domingo)

Hora: das 16h às 18h, no sábado (9/11); e das 10h às 16h, no domingo (10/11).

Atração: Exposição de Quadrinhos



Complexo Cultural Vila das Artes – Vila das Artes

Datas: 9 e 10/11 (sábado e domingo)

Hora: das 16h às 2h, de sábado a domingo (9 e 10/11); e das 10h às 16h, no domingo (10/11)

Atrações:

9/11: Arena ClubNerd (jogos modernos de tabuleiro), Let's Cosplay (encontro e concurso de cosplay), Game up (campeonato de videogame), Vila do Rock (Show de rock) e Saraus.

10/11: Espaço Kids, Covil do RPG (jogos de RPG), Feira de Quadrinhos e produtos Geek, palestra “Harry Potter e o impacto da leitura infanto juvenil”, com Ascendio, e palestra sobre literatura fantástica com a escritora Renata Ventura “Arma Escarlate”



Avenida Monsenhor Tabosa

Data: 9/11 (sábado)

Hora: das 16h às 21h

Atração: Feiras de economia criativa e Djs.



Fortaleza Bus – Passeio pelos principais pontos turísticos da Cidade.

Data: 9 e 10/11 (sábado e domingo)

Hora: das 16h às 18h, no sábado (9/11), e das 10h às 16h, no domingo (10/11).



Roteiros Culturais – Passeios a pé pelo Centro

Datas: 9 e 10/11 (sábado e domingo)

Hora: das 16h às 18h, no sábado (9/11), e das 8h às 12h, no domingo (10/11)



Ciclofaixa Cultural

Data: 10/11 (domingo)

Hora: das 8h às 13h

Concentração do passeio ciclístico guiado: 8h no Paço Municipal

Pontos de visitação: Paço Municipal, Praça Filgueiras de Melo, Parque da Liberdade, Praça do Ferreira, Praça dos Leões, Travessa Crato (Raimundo dos Queijos), Forte Nossa Senhora da Assunção e Teatro São José



Paço Municipal e Anfiteatro

Data: 10/11 (domingo)

Hora: das 9h às 17h

Atrações: visita guiada “Nossa História”, Arena kids, Festival de Passinho, Cururu Skate e Reggae, contação de histórias com Paula Yemanjá e Rafael Limaverde, projeto Pé de Livros, sarau Pé de Palavra, Lançamento de livro do escritor Gilmar de Carvalho, Chorinho Cordas que Falam e roda de conversa com Miguel Ângelo de Azevedo (Nirez), Gilmar de Carvalho e Juarez Leitão.



Polo dos Queijos

Data: 10/11 (domingo)

Hora: das 8h às 16h

Atrações: Roda de Bamba (chorinho), Roberto Arruda (cover Roberto Carlos), Helano Moreira canta Waldick Soriano e Cacimba de Aluá (forró)



Cores da Rua – Pintura de Rua

Data: 10/11 (domingo)

Hora: das 8h às 12h

Local: Rua São José e Rua Rufino de Alencar