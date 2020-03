Centro Cultural Belchior mantém programação com shows e cursos gratuitos nas redes sociais

Com portas fechadas como medida de segurança para conter a propagação do coronavírus, o Centro Cultural Belchior (CCBel) realiza online a programação de atividades culturais do mês de abril. A abertura do projeto "Belchior em Casa" fica a cargo do lançamento do Podcast do Bel, na quarta-feira (1°), às 13h. Ao todo serão 11 shows, dois cursos e 3 workshops realizados por meio de transmissões ao vivo nas redes sociais.

A adaptação das atividades, segundo divulgado pelo equipamento cultural, visa manter a movimentação econômica no setor cultural, em virtude dos artistas que já haviam se programado para as oficinas e shows que seriam realizados no Centro Cultural Belchior. Além disso, a iniciativa também busca levar cultura para dentro dos lares das pessoas nesse momento de distanciamento social.

Na estreia do projeto, o diretor do CCBel, Lenildo Gomes, e o presidente do Instituto Iracema, Davi Gomes, conversam sobre arte, cultura e criatividade em tempos de distanciamento social. O diálogo será transmitido ao vivo por meio da Instagram do centro (@centroculturalbelchior), na quarta-feira (1°), às 13h. O primeiro show está previsto para 4 de abril, às 18h, com a cantora e compositora Rayane Fortes. Já nos dias 9, 10 e 11, também às 18h, é a vez das bandas do Coletivo Girls To The Front.

Durante as quintas, sextas e aos sábados de abril, o Instagram do Centro Cultural Belchior receberá apresentações de outros músicos e coletivos inscritos no Credenciamento de Artistas 2020, que recebe inscrições até 31 maio, ou no Edital Massafeira, que também segue aberto em processo de curadoria. Dentre os shows, destaca-se Rodrigo Alarcon de São Paulo, no dia 30 de abril.

Formação em vídeo

Cursos e Workshops serão ofertados no canal do Youtube do equipamento cultural. De 7 a 9 de abril, a plataforma exibe o "Circular/Belchior", que nasce com intuito de aproximar ainda mais a programação do CCBel dos movimentos de arte e cultura realizados em toda cidade, principalmente nas periferias. O Curso "O Ritmo da Ação por Fred Raposo" também será transmitido na plataforma entre os dias 14 a 17 de abril.



O Centro Cultural Belchior traz Eduardo Bruno para ministrar o curso "Ateliê Virtual - Criação em Teatro Musical" no dias 21 a 24/04 e 28 a 01/05. A oficina surge na tentativa de buscar novas possibilidades para o Teatro Musical Brasileiro e não apenas o modelo

hegemônico Broadway, apresentando a possibilidade de propor outros mecanismos para esse gênero.