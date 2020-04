Centro Cultural Belchior divulga cursos e pocket shows no mês de maio; confira programação

Fechado desde o início das medidas de isolamento para conter a pandemia de coronavírus, o projeto Belchior em Casa, promovido pelo Centro Cultural Belchior, vai divulgar 11 pocket shows, 2 cursos e 1 workshop durante o mês de maio por meio das redes sociais do equipamento.

Já no mês de abril, o local já havia disponibilizado a programação em formato online. Segundo Lenildo Gomes, diretor do Centro Cultural, a receptividade tem sido positiva e a iniciativa ajuda a “manter em atividade a cadeia produtiva da música e das artes de nossa cidade”.

No domingo (2), os pocket shows se iniciam com a banda Sobrecéus. Nos dias 7, 8 e 9, é a vez do coletivo Psicodelícia, trazendo as lives de Zé Rodrigues e Luana Braga no dia 7, Gildomar Marinho e Ercília Lima no dia 8 e Pedro Falcão e Silvinha Cavalleire, no dia 9, às 18h.

O coletivo Vai dar Rock faz shows com a banda Deph no dia 14, com a banda Os Vagantes no dia 15 e da banda Flor de Aço no dia 16, também às 18h.

Enquanto isso, O Coletivo Psicodelícia realiza apresentações nos dias 21, 22 e 23/05, às 18h, com as atrações: Dani Azevedo (21), Banda Lizi Alta (22) e Roberta Kaya (23).

Por fim, o Girls to the Front, traz pocket shows da banda Jangada Pirata, dia 28, da cantora Cynthia Pettrus, dia 29, e da cantora Wilenaina Barros no dia 30 de maio.

Além disso, formações também serão ofertadas. De 12 a 15 de maio, será disponibilizado o curso Pequeno Mapa de uma Live Profissional, das 15h às 18h. Outra novidade serão os workshops: Processo de Criação para iluminação cênica, com Sinésia Ventura, no dia 20, às 15h; Cuidando do seu instrumento musical em casa, com Dangelo Feitosa, de 26 a 29 de maio, também das 15h às 18h.