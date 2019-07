Centro Cultural Banco do Nordeste tem programação confirmada para julho e agosto

A programação do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) para este mês de julho foi confirmada, após o impasse que envolve o funcionamento do equipamento desde o último dia 24 de junho. Algumas datas de agosto também já têm atividades agendadas.

Com uma série de demissões e paralisação das atividades programadas desde o início do imbróglio, as três unidades do CCBNB - em Fortaleza, Juazeiro do Norte (CE) e Sousa (PB) - não têm agenda a partir do próximo mês de setembro.

A direção do banco alega que se trata de um período de "reestruturação" dos equipamentos. No entanto, um movimento de artistas e produtores têm questionado a versão da gestão do CCBNB e reivindicado "garantias" para que haja continuidade da programação e da própria existência dos centros culturais.

Por ora, o movimento "FicaCCBNB" coloca que, na última segunda (8), uma reunião entre os manifestantes e três gestores do CCBNB (Gildomar Marinho, André Marinho e Cida Olímpio) aconteceu para garantir a liberação de recursos destinados à programação do mês de julho.

"Eles disseram que iam remarcar as atividades de julho. Algumas têm sido remarcadas pra agosto, apenas por questão de data. Mas a verba é da programação de julho. Por isso, todo o movimento dos artistas e produtores segue normal", situa Dalwton Moura, jornalista e produtor cultural, responsável pelo projeto "Jazz em Cena", inserido na programação do CCBNB em Fortaleza.

Dalwton recapitula que o movimento "FicaCCBNB" ainda deve exigir, da direção do banco, a "garantia de permanência dos três centros culturais abertos, em Fortaleza, no Cariri e em Sousa-PB, e a retomada da programação cultural, com todas as atividades, sem mais interrupções ou cancelamentos".

O calendário do movimento segue nesta terça (9), às 18h30, na Casa Absurda (Rua Isac Meyer, 108, Aldeota), com a realização do Fórum dos Produtores Culturais. O tema será tratado na ocasião, com a presença do secretário da Cultura do Estado, Fabiano Piúba.

E nesta quarta (10), às 15h, haverá uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Ceará, também sobre a questão.

Desencontro

Apesar da mobilização dos artistas e produtores culturais, e a realização de uma manifestação pública a pretexto da situação, na última quarta (3), a assessoria de imprensa do Banco do Nordeste nega que houve "descontinuidade" na programação do mês de julho, "em nenhuma de suas três unidades (Fortaleza, Cariri e Sousa). As atividades estão sendo realizadas desde a primeira terça do mês, dia 2, e incluem diversas linguagens artísticas, entre elas, música, literatura, teatro, dança e cinema, além de atividades voltadas para o público infantil".

A nota da assessoria ainda informa que "a programação de agosto está sendo contratada", e cita algumas datas já confirmadas no calendário. Segundo o banco, a seguinte programação está confirmada no CCBNB em Fortaleza:

Julho

Exposição Três Mestres da Arte no Nordeste - De terça a sábado (até 14 de setembro)

Curso de Apreciação de Artes - 13/7

Lançamento do livro "Pensão das Crônicas Dadivosas" - 13/7

Programa Nomes do Nordeste (Nando Cordel) - 17/7

Música Instrumental (Spok e Luciano Magno) - 19/7

Oficina “Jogos que se jogam juntos: conviver, jogar e brincar” (Coletivo de Atores à Deriva/RN) - 20/7

Teatro: “Flúvio e o Mar” (Coletivo de Atores à Deriva/RN) - 20/7

Jazz em Cena - Tributo a João Gilberto (Bob Mesquita) - 20/7

Cinema Curta Ceará - 20/7

Percursos Urbanos (Júlio Lira) - 20/7

Tributo a Caetano e Fagner (Tati Freitas) - 25/7

Três Tempos (Erick Von Sohsten) - 26/7

É Proibido, Proibir (Ricardo Guilherme) - 26/7

Ação Hip Hop - 27/7

Timbrando (Lu d´Sousa e Sergio Groove) - 27/7

Trenzinho da História com Bode Ioiô - 20 e 27/7

Agosto

Luh Livia (Tributo a Pitty e Rita Lee) - 2/8

Oficina de Fantoches (Marina Brizeno) - 3/8

Jazz em Cena - 3/8

Tributo a Stan Getz (Márcio Resende) 9/8

Choro Sanfonado - 10/8

Tô Só Dizendo (Sardinha e Grupo) - 10/8

As Velhacas (KO´s Coletivo) - 16/8

Somos todos nós assim - (David Duarte, Isaac Cândido e Pedro Frota) - 17/8

História Passo a Passo - 23/8

La Moringa (KO´s Coletivo) - 23/8

Conversas Filosóficas - 26/8

Miau (Cangaias Coletivo) - 30/8