Centenário da Casa de Juvenal Galeno é celebrado com intensa programação nesta sexta e sábado

Nesta sexta-feira (27), é comemorado o centenário da Casa de Juvenal Galeno. O equipamento, localizado no centro de Fortaleza e mantido pela Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE), é um dos mais importantes de nossa terra, resguardando boa parte da memória literária e artística do Estado.

Fundada em 1919 e tombada há três anos pelo Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural do Ceará (Coepa), a morada continua ativa e pulsante, fomentando discussões e diversidade de produções dos artistas locais.

A movimentação alinha-se ao espírito de seu principal morador. Juvenal Galeno (1838-1931) é apontado por estudiosos como o criador da Poesia Popular Brasileira, autor de obras seminais da literatura nacional, como os livros "Prelúdios Poéticos", marco oficial da Escola Romântica do Ceará, e "Lendas e canções populares", sua obra-prima.

Abaixo, confira a programação organizada por Antônio Galeno, bisneto de Juvenal e diretor do equipamento, e mais dezena de artistas, para celebrar, neste fim de semana, os 100 anos do espaço.

Sexta-feira (27/9)

9h - Missa em Ação de Graças

Local: Igreja do Patrocínio (R. Guilherme Rocha, 536 - Centro)

9h45 - Bênçãos das instalações

Local: Casa de Juvenal Galeno (Rua General Sampaio, 1128, Centro)

Auditório da Ala Feminina, um dos cômodos do equipamento Foto: Helene Santos

9h50 - Café da manhã/confraternização

10h - Lançamento do Cordel em comemoração ao centenário da Casa. Autor: Gerardo Frota (Pardal)

11h - Palestra Professor César Menezes Porto.

Tema: Juvenal Galeno

19h - Sessão solene, no Auditório Henriqueta Galeno, com entrada festiva de Juvenal, pronunciamento de Antônio Galeno, apresentação musical de Ósia Carvalho e cantores líricos: Alvarus e Auzeneide Cândido

Entrega de medalhas e diplomas

Encenação da peça teatral "Quem com ferro fere, com ferro será ferido", com o ator Oscar Roney

Antônio Galeno é bisneto de Juvenal e diretor do equipamento Foto: Helene Santos

Sábado (28/9)

16h - Sessão solene de posse dos acadêmicos Cesar Menezes Porto, Célia Barreira Queiroz, Ivan Fernandes, e lançamento da Antologia da Academia de Letras Juvenal Galeno, "Lira Das Letras"

Local: Casa de Juvenal Galeno