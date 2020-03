Produção, diretores e atores tiveram de fazer uma força-tarefa para terminar as gravações de "Éramos Seis" em meio a pandemia do novo coronavírus. O último capítulo da trama das seis da Globo vai ao ar na próxima sexta-feira (27).

Segundo o diretor Carlos Araújo, as cenas finais que estavam programadas para serem gravadas em cinco dias foram filmadas em dois dias, na segunda (16) e na terça-feira (17). Figurantes também foram cortados para diminuir o número de pessoas no set.

Apesar das adaptações, Araújo afirma que nada da história foi perdido. "Nós realizamos todo o conteúdo programado pela dramaturgia, sem perder a poesia e o tom de aventura e emoção que marcaram a novela", disse.

Segundo ele, a diferença é que eles foram mais objetivos e práticos nesta reta final. "Como a cumplicidade entre direção e atores é imensa também conseguimos chegar ao fim das gravações de forma mais rápida", afirmou. Araújo completou que o trabalho de edição dos últimos capítulos termina nesta sexta (20),

Na segunda-feira (16), a Globo anunciou que paralisou todas as gravações de suas novelas. "Nos Tempos do Imperador", que substituiria "Éramos Seis", teve sua estreia adiada. No lugar, será exibida, a partir do dia 30, uma versão compacta de "Novo Mundo", de 2017.

Também no dia 30 de março, começa a ir ao ar uma versão especial de "Totalmente Demais" (2015-2016), na faixa das sete, no lugar de "Salve-se quem Puder", que segue em exibição até dia 28 e depois terá uma pausa.

Já "Amor de Mãe" será exibida até este sábado (21), quando sua primeira fase chega ao ápice. A segunda etapa da novela será temporariamente suspensa e, a partir de segunda-feira (23), irá ao ar uma versão compacta de "Fina Estampa", de 2011, escrita por Aguinaldo Silva com direção de núcleo de Wolf Maia.

Segundo nota encaminhada pela Globo, a paralisação das gravações é necessária para evitar o contato físico, estratégia considerada fundamental para conter a expansão do vírus. "E não há novelas sem abraços, apertos de mãos, beijos, festas, cenas de briga, cenas de amor, cenas de carinho, tudo aquilo que reflete a vida real, mas que, hoje, não pode ser encenado em segurança. Interrompendo as gravações, protegemos nossos talentos e, ao mesmo tempo, a sociedade: evitando o contágio aqui, evitamos que ele se espalhe lá fora. O nosso primeiro compromisso é com a saúde de nossos colaboradores e do público", informa a emissora.

OUTRAS MUDANÇAS

Além das mudanças nas novelas, os programas Mais Você, Encontro com Fátima Bernardes, Globo Esporte e Se Joga foram suspensos para dar mais espaço a cobertura jornalística do assunto.

Na terça-feira (17), a emissora anunciou que vai adiar as estreias do programa Conversa com Bial, a nova atração de Angélica, o "Simples Assim", e a segunda temporada da série "Segunda Chamada".

O Fora de Hora, que estreou em janeiro deste ano, terá programa até final de março. A partir do dia 7 de abril, a emissora vai exibir a primeira temporada da série "Manifest" após o BBB 20.

Já nas quartas-feiras à noite, a Globo vai exibir a faixa "Cinema Especial" depois da novela das 21, no lugar em que era exibido os campeonatos de futebol, já que eles foram suspensos.

Os programas Lady Night, às quintas, Globo Repórter, às sextas, É de Casa e Caldeirão do Huck, aos sábados, permanecerão na grade de programação da emissora em seus horários habituais. Serginho Groisman também anunciou que parou as gravações do Altas Horas e exibirá os melhores momentos dos 20 anos da atração a partir deste sábado (21). O Domingão do Faustão é outro que terá reprises a partir deste domingo (22).

Já o Só Toca Top Verão termina no dia 28 de março e será substituído pelo programa "Música Boa Ao Vivo", com a apresentação da cantora Iza, exibido em 2019 no Multishow.