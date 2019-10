Cearenses da Selvagens à Procura de Lei comemoram primeira participação no Rock in Rio

Os integrantes de Selvagens à Procura de Lei comemoraram o aniversário de 10 anos de carreira da banda com um marco: sua estreia nos palcos do festival Rock in Rio. O grupo celebrou a conquista com uma publicação de agradecimento nas redes sociais da banda, neste domingo (6).

No Instagram da banda, vídeos dos melhores momentos do show foram compartilhados com os fãs pelos stories, IGTV e transmissões ao vivo. Eles agradeceram o apoio da organização do Rock In Rio e do público.

"Muito obrigado a todos vocês que colaram no show, cantaram com todas as forças, não só as músicas dos discos passados, mas também nossos novos singles", agradeceram na legenda do vídeo publicado na plataforma.

Selvagens à Procura de Lei fez parte do line-up do Palco Supernova, criado nesta edição para apresentar novos nomes da cena musical. Folks, André Prandom, Zimbra e Lagum também estiveram dentre as atrações do palco.

Representando o Ceará e o Nordeste, a banda levou consigo o rock "contestador e visceral do cearense", com os hits "Brasileiro", "Despedida" e "Tarde Livre", além da recém-lançada "Sem Você Eu Não Presto".