Cearenses contornam o País despertando a imaginação infantil; em Fortaleza, ação acontece hoje (29)

A curiosidade e capacidade de criar são fortes características da infância. Quem nunca imaginou, quando pequeno, o que havia por trás de um muro ou quais universos podiam habitar uma simples caixa? Partindo desse princípio, uma ação acontece neste sábado (29), a partir das 15h, no Shopping RioMar Fortaleza, reunindo crianças e famílias para festejar a imaginação.

Em nova temporada de apresentações e trabalhos, o canal do YouTube Tac Tacs fará show com toda a turminha, unindo música, dança e diversão. Também lançarão novo clipe, revelando o segredo dos sete amigos: parte da galera é formada por amigos imaginários que habitam uma caixa de papelão. Uma espécie de portal, um mergulho para brincar de imaginar.

Gratuita e com distribuição de brindes, a ação acontece simultaneamente em Fortaleza e Salvador e integra agenda movimentada da Blitz Intervenções, empresa cearense à frente do trabalho. A ideia é percorrer o Brasil levando um consciente e animado entretenimento, estimulando a criatividade para que os pequenos e pequenas vivam a experiência de estar em um grande cenário, indo além de um mero passatempo.

Veja um dos vídeos do canal:

Novidades

Para o futuro, a intenção é lançar um próximo parque, além do Parque Fazendinha. Trata-se do Circo Tac Tacs, explorando outro universo querido das crianças e familiares.

Investimento em cenários é tônica do projeto Foto: Divulgação

O canal também passará por inovações. Além dos clipes animados, ganhará novas aventuras em fantoche; desta vez, os bonecos serão assinados pelos mesmos artesãos dos clássicos TV Colosso e Sítio do Picapau Amarelo.

Até o fim do ano, os Tac Tacs irão lançar novo site, aplicativo próprio e um episódio especial de Natal. É aguardar para conferir cada coisa.

Serviço

Show “Os Tac Tacs e as Lendas do Brasil”, com turma do canal Tac Tacs

Neste sábado (29), às 15h, no Shopping RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu). Gratuito e com distribuição de brindes. No YouTube, acontece a estreia de novo clipe também neste sábado.