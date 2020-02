Cearense reproduz fantasia usada por Iza em boneca de biscuit

Não há dúvidas que os desfiles das escolas de samba sempre atraem olhares de admiração. Airlan Santos, artista cearense que trabalha com biscuit, foi surpreendido não só pelas alas e alegorias, mas também pela fantasia usada pela cantora Iza, no desfile da Imperatriz Leopoldinense no último sábado (22), no Carnaval carioca.

Em entrevista ao Verso, Airlan disse que teve um “insight” e não demorou a trabalhar na representação de Iza. “Eu bati o olho e me inspirei logo. Eu já acho ela linda, e com aquela fantasia ficou mais ainda. Na mesma hora que eu vi, já comecei a fazer”, completou.

A boneca é feita em maior parte de biscuit, arames e papel alumínio na estrutura, tinta para os detalhes de brilho, e plumas que Airlan já tinha em casa.

O processo dura cerca de dois dias, sendo separado em várias fases. “O corpo demora mais para secar, porém os detalhes da roupa dela demoraram bastante. Tem que ter paciência para deixar as bolinhas do mesmo tamanho”, informa.

Os pormenores do corpo e do rosto demoraram em torno de duas horas para ficarem prontos, tempo que o artista aproveita para se dedicar ao máximo na reprodução dos traços.

Airlan garante que a “pequena Iza” está a venda. No momento, ele não pretende fazer outras personalidades do Carnaval, mas aceita encomendas.

Fã também de Britney Spears e Madonna, o cearense afirma que as cantoras são as personalidades que mais gostou de reproduzir. E segundo ele, Iza agora integra este pódio.