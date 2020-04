Cearense Juju Teófilo volta a viralizar no Instagram após pedir a Deus pelo fim da quarentena

A pequena Maria Júlia Teófilo, a "Juju Teofilo" do Instagram (@jujuteofilo), voltou a chamar atenção nas redes sociais com um vídeo sobre a quarentena. Em conversa com a mãe, a cearense reclamou da falta das amigas, dos passeios no shopping, com o jeito fofo que já conquistou mais de 958 mil seguidores.

Na postagem, que ultrapassou as 820 mil visualizações até esta quarta (1º), a criança de apenas 4 anos de idade, questiona a mãe: "mulher, o coronavírus não tá perto de sair não?". E ainda reza para o "Papai do Céu" acabar com o vírus. O conteúdo repercutiu entre famosos como Xuxa, Tirulipa Jr, Alyne Barros e até o Padre Fábio de Melo.

"Eu e o pai dela já tínhamos explicado sobre a quarentena, que ela ia ficar em casa, alguns dias sem ir ao colégio, por conta do corona. A primeira semana foi tudo ok. Mas a partir da segunda semana ela começou a ver que a rotina realmente tinha mudado, e que ela não tinha mais tanta coisa pra fazer", conta a mãe da criança, Monique Teófilo.

Sobre a repercussão do novo vídeo, Monique observa que, embora a família já lide com o sucesso virtual de Juju desde o episódio do cuscuz (em que a pequena sentiu falta da comida durante uma viagem para a Disney), ter a resposta de celebridades como Xuxa ainda impressiona.

"É a rainha (dos baixinhos), né? Ficamos em êxtase. Tudo que a Juju posta, tem uma repercussão legal. Minha filha não tem seguidores, tem amigos, pessoas que amam e torcem por ela", diz a mãe.

Confinamento

A rotina da família de Juju mudou completamente durante a quarentena, a exemplo de outros lares. Monique situa que a pequena tinha um dia a dia bem ativo, e elas precisaram ter bastante criatividade para se ocupar nessa fase.

"A gente criou uma rotina nova. Tem horário pra ver televisão, brincar, pra tomar banho, almoçar. Pra não ficar solto e, quando voltar ao normal, ela não sentir tanto. A gente inventou brincadeiras, inclusive postamos algumas ideias no You Tube", conta a mãe.

Juju, segundo a mãe, tem aprendido noções de organização da casa enquanto dura o confinamento. E para Monique, a exposição da filha no Instagram cresceu de forma saudável e orgânica. "Depois do episódio do cuscuz, teve outro vídeo bem conhecido dela, com ela dizendo que só tinha 5 dólares. A Maria Júlia tem uma luz própria, que conquista as pessoas. Inclusive a mim, todos os dias (risos)", elogia.