Cearense Ivo Ferreira é o vencedor do quadro 'Quem Chega Lá?', do Domingão do Faustão

O cearense Ivo Ferreira foi o vencedor da final do quadro de humor 'Quem Chega Lá?', veiculado no programa Domingão do Faustão, da Rede Globo, no último domingo (2). Com o personagem Zé Ninguém, ele se apresentou entre os três finalistas da atração e obteve a maior aprovação da plateia, que é medida pela quantidade de risadas ao longo da apresentação.

Segundo o artista de 34 anos, que recebeu mensagens de apoio por meio das redes sociais, vencer o concurso foi a etapa em que mais esteve nervoso, mas a seletiva para participar do programa televisivo se iniciou na capital cearense ainda no fim do ano passado. "Muitos humoristas participaram da seletiva aqui em Fortaleza. Foi um teste de quatro minutos, mas além disso o Tirullipa me ajudou com a indicação. Ele disse para a produção do programa alguns nomes de cearenses bem engraçados. No fim, passei no teste junto com outros cinco humoristas daqui", explicou ele em entrevista ao Verso.

Por lá, durante as três edições do Domingão das quais participou, ele conta que investiu pesado nos ensaios para mostrar o personagem Zé Ninguém, com o qual já trabalha há alguns anos. "O Zé Ninguém é um personagem que trago desde os cinco anos de idade, quando trabalhei como palhaço. Eu fazia, junto com meu pai, que era o palhaço Caçarola. Tudo que eu aprendi foi com ele", comenta. Até hoje, depois das fortes experiências dentro do ambiente circense ao lado da figura paterna, ele resolveu aprimorar as técnicas e passou a apresentar o personagem sem caracterização.

Sobre a participação na televisão, Ivo ressalta a dificuldade ao competir com grandes talentos humorísticos do país. "Foi a competição mais difícil que já participei. Todo mundo que chegou tinha essa chance de ser campeão e também ouvi do próprio Faustão que tinha sido uma das melhores edições até então". De acordo com ele, a preocupação era dar o melhor no palco e conquistar a afeição da plateia, o que, de fato, conseguiu.

Agradecimento

A figura de Tirullipa, inclusive, é citada várias vezes pelo humorista durante uma conversa simples, sem esconder o sentimento de gratidão que mantém por ele. Responsável pela indicação inicial, o artista, também cearense. ajudou Ivo Ferreira em casos anteriores durante a carreira.

"Eu trabalhei para ele quando o circo dele estava em Fortaleza, até mesmo um pouco antes dele estourar em todo o país", lembra o intérprete de Zé Ninguém. "Já trabalhei também com paródias para ele. Teve uma época que pensei em desistir e ele chegou a ir até minha casa, falar com minha mãe, me incentivar", finaliza, ao pontuar a importância da amizade.

Agora, ele também explica, o objetivo é expandir os horizontes de trabalho. "A intenção é focar nas minhas redes sociais. Eu já fazia estava insistindo há muito tempo nesse trabalho de humor e, com a visibilidade do instagram, eu e minha equipe queremos sair para estados além do Ceará". Entre a final do programa e a manhã de segunda-feira (2), ele ganhou mais de 10 mil seguidores e já chegou na marca de 43 mil em perfil no Instagram.