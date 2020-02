Cearense Igor Caracas lança novo clipe

O músico cearense Igor Caracas lançou nesta terça (4) seu novo clipe. "Carrossel" é uma das faixas de "Cada Passo", disco de estreia da carreira solo do artista.

Também produtor musical e educador, Caracas ganhou espaço no cenário da música brasileira como percussionista. "Cada Passo" foi lançado nas plataformas digitais em junho de 2019. Mais tarde, em setembro, ele lançou o disco em Fortaleza e realizou a oficina "Percussão: Descoberta e Criação", no Centro Cultural Belchior (Praia de Iracema).

Parceria dele com Bruno Rafael e Fábio Marques (letra), "Carrossel" é uma das músicas mais delicadas do repertório do álbum, produzido pelo "quinto hermano" Gabriel Bubu.

Intercalado de cenas entre as simplicidades do espaço urbano e a liberdade da praia, o vídeo guarda outras profundezas poéticas, como (atenção, spoiler) a beleza do silêncio nos instantes finais.

Confira o clipe: