Cearense ganha prêmio na 18ª edição do Festival Internacional de HipHop

Entre os dias 19 a 21 de julho, aconteceu a 18ª edição do Festival Internacional de HipHop, em Curitiba. O evento traz uma extensa programação voltada para a expressão da linguagem artística do HipHop Dance.

Além de workshops e apresentações, o Festival promove batalhas de Breaking e de Popping. A segunda teve como ganhador, inclusive, o cearense Lucian Charada.

O dançarino publicou nas redes sociais agradecimentos a pessoas que o ajudaram a chegar lá. "Quero agradecer toda a Rede Cuca que me proporcionou estar aqui".

Outra cearense que marcou presença no Festival foi Michelle Borges. A coreógrafa foi convidada para ministrar um workshop no primeiro FiJazzdance. A bailarina também participou da banca do júri.

"A troca, aprendizado, conexões vividas nesse festival, levarei para a vida com o coração pulsante de uma felicidade genuína", declarou em redes sociais.

Os grupos cearenses também foram destaque nas competições. A Cia. Vera Passos, Espaço Renata Gomes e Action Crew Companhia de Dança foram classificados na categoria Sênior, e Sense Company, Xbeat Cia de Dança na categoria Avançada.