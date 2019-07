Cearense ganha concurso para encontrar Sandy e Junior: “nem estou dormindo mais”

Tudo começou no ano de 1992, quando Soraya Guimarães ganhou da mãe o CD da dupla Sandy & Junior como presente de Dia das Crianças. Chateada com o presente, ela no início rejeitou, mas logo foi conquistada pelas músicas dos irmãos.

O relato da cearense foi parar no Instagram depois da dupla anunciar um concurso que levará até dez fãs em cada show para conhecê-los no camarim. A repercussão foi tanta que Soraya foi uma das escolhidas.

“Cresci tendo a Sandy como amiga e o Ju como o menino que eu achava bonito, depois como minha paquera, depois meu amor platônico, depois meu futuro marido, até eu perceber que ele e a Mônica (Benini) eram pra valer”, conta Soraya sobre a relação com Sandy & Junior.

Nesta sexta-feira (19), ela realiza o sonho de reencontrar os ídolos da infância no show da turnê Nossa História. “Eu já pensei tanta coisa, já ensaiei, já desisti, todo mundo me mandando recado, mas eu não sei o que vou dizer. Só sei que nem estou dormindo mais”, revela sobre a preparação para o encontro.

Soraya já encontrou com Sandy algumas vezes Arquivo pessoal

Soraya estava na fila de uma loja com a amiga Renata Aquino quando recebeu a notícia. Com notificações insistentes no celular, ela resolveu dar uma olhada e quase não acredita no que via: “ficamos as duas lá por um tempão para entender, aí eu fui olhar as redes da Sandy e vi que era verdade, foi uma grande emoção”.

Relação

A paixão pela dupla contagiou os amigos e primas de Soraya, que conta que, nas férias, a brincadeira era ‘imitar’ a Sandy por onde fossem. “Vivíamos de Sandy e Junior: roupas iguais, escutando os CD’s, fazendo clipes, comprando revista, cantando no karaokê dos shoppings”, relembra.

“Eu e a minha melhor amiga de colégio colecionávamos muitas coisas, ela gravava sempre os programas que eles iam para gente aprender todas as coreografias”.

Ainda jovem, ela sempre acabava ganhando muitos produtos da dupla de amigos, tios, amigos da minha mãe. “A mamãe diz até hoje que ela financiou uma parte da carreira deles”, brinca.

Soraya conta que ainda guarda tudo o que colecionava na época e, até hoje, compra tudo o que é assinado pela Sandy, como esmaltes, alicates, etc.

Para ela, todas as músicas da dupla foram marcantes e a relação com cada uma varia de acordo com as diferentes fases da vida dela. “Mas, tem duas bem importantes: ‘Acho que Pirei e Vamos Construir, porque eu sempre sonhei comigo e eles de mãos dadas cantando”, declara.