A cearense Heloísa Ribeiro foi eliminada na primeira noite da Rodada de Fogo do The Voice Brasil, que aconteceu nesta quinta-feira (5).

Na disputa entre os integrantes do time de Ivete Sangalo, Heloísa duelou com a dupla Ramon e Rafael, que apresentou o funk “Parado no Bailão”, do MC L Da Vinte, e foram os escolhidos da técnica.

A cearense cantou a canção “Sebastiana”, de Jackson do Pandeiro e, assim como nas apresentações anteriores, levou o Nordeste e o forró para o palco do The Voice Brasil.