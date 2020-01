Cearense Denis Lacerda fará participação no Domingão do Faustão neste domingo (12)

O cearense Denis Lacerda, integrante do coletivo As Travestidas, será um dos participantes de mais uma edição do quadro "Quem Chega Lá", realizado pelo programa 'Domingão do Faustão', e sobe no palco da atração neste domingo (12). O ator compartilhou a novidade por meio de publicação no Instagram e fez uma série de vídeos para comentar a notícia.

"Era uma novidade que eu estava guardando para todo mundo e que ainda não podia divulgar", explicou em um dos Stories na rede social. "Vai ser um honra ter todos os meus amigos assistindo. Quando terminar o programa amanhã eu vou estar conversando com todo mundo explicando quem é Ludmilla, a minha personagem, como foi minha participação, etc", explicou o artista. Nos comentários, amigos e pessoas próximas parabenizaram Lacerda.

O 'Quem Chega Lá' é marcado pela apresentação de diversos humoristas e artistas. Durante a participação, eles aguardam a aprovação da plateia do programa para saber quem continua na atração.