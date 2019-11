Cearense ajudado por Gugu invade velório e pede para ser enterrado

Um fã cearense de Gugu Liberato causou tumulto durante o velório do apresentador em São Paulo, nesta sexta-feira (29). O homem identificado por Raimundo, natural do munícipio de Morada Nova, levou uma placa de homenagem e começou a gritar para que o ídolo acordasse. Ele ainda pediu para ser enterrado junto com Gugu.

De acordo com o Portal F5, da Folha de São Paulo, a confusão aconteceu durante um momento de oração. No velório do apresentador, aberto ao público, os fãs puderam ficar de 20 a 30 segundos na frente de uma grade, a cinco metros do caixão, para dar o último adeus.

Em 2011, Raimundo foi selecionado para participar do quadro "De Volta Pro Meu Aconchego" do "Programa do Gugu" — na Rede Record. Por 21 anos, o cearense morou em São Paulo com 10 filhos e a esposa. Desempregado, ele chegou a vender os chinelos para comprar comida.



Conheça a história do cearense:



A família de Raimundo morava em uma barraca com teto de lona no Centro de São Paulo. No programa, eles ganharam uma casa mobiliada em Morada Nova. As crianças também ganharam roupas e alimentação por um ano de um supermercado da região. Na época, a Prefeitura de Morada Nova conseguiu um emprego para Raimundo.

O apresentador Gugu Liberato, 60, teve a morte confirmada na noite da última sexta-feira (22) após ele passar dois dias internado em um hospital de Orlando, na Flórida, Estados Unidos, em decorrência de uma queda sofrida em casa. Ele despencou de uma altura de quatro metros quando fazia um reparo no ar-condicionado instalado no sótão.