Ceará Fashion Trade acontece até esta quinta (16) no Centro de Eventos

O quarto Ceará Fashion Trade acontece em Fortaleza desde a última terça (14). Nesta quinta (16), o encerramento da programação acontecerá a partir das 16h, com os desfiles da Universidade Ateneu e da Universidade de Fortaleza.

Em paralelo à realização do DFB Festival, a feira reuniu concursos, painéis de discussão sobre o setor e desfiles. A fim de debater os rumos da cadeia produtiva da moda cearense, os debates envolveram questões a respeito do papel do Ceará como um dos maiores e principais polos confeccionistas do País, além da convergência dos setores têxtil, de confecções, calçados e aviamentos.

Cerca de 60 marcas expuseram no evento. Empresas atacadistas e de pronta entrega dos setores feminino, masculino, infantil, moda íntima, praia, fitness, surfwear, jeanswear, calçados e bolsas, serviços, acessórios, têxtil e aviamentos participaram dos três dias de programação.

As marcas tiveram à disposição um ambiente de negócios para atrair compradores de lojas multimarcas, magazines, lojas especializadas e redes atacadistas, além de atuar junto a representantes, corretores e compradores autônomos.

Programação de encerramento:

Quinta (16)

15h – Painel "O Profissional de Moda Atual e as Exigências do Mercado"

Palestrantes

Ana Maria Castelo (Turma da Malha)

Ana Luiza Ximenes Dias (Ponto da Moda)

Renan Ximenes (Lab Ponto da Moda)

Paulo Rabelo Pinheiro (Benatêxtil)

Mediadores

Karol Mota - Professora do curso de Design de Moda da Unifor

Danielle Caldas - Professora do curso de Design de Moda da UniAteneu

16h - Desfile UniAteneu

17h - Desfile Unifor

Serviço

Ceará Fashion Trade 2019

De 14 a 16 de maio, das 14h às 20h, no Centro de Eventos Ceará (Pavilhão Oeste, portão A, Salão Taíba - Avenida Washington Soares, 999, Edson Queiroz). Contato: (85) 3261.1111 - cearafashiontrade.com.br