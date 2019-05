Caverna do Dragão: filme pode ser publicidade de carro ou novo produto da franquia, apontam sites

Após vazamentos de imagens das gravações de um live-action de "Caverna do Dragão", diferentes versões sobre o que seria a adaptação surgiram na internet. O desenho foi lançado em setembro de 1983 e foi exibido na TV Globo até 2007. Sites apontam que as imagens vazadas da nova produção podem ser de uma publicidade de carro ou um novo produto audiovisual da franquia.

De acordo com informações do portal de notícias UOL, trata-se de uma produção para uma empresa automobilística brasileira. O site ainda afirma que as cenas da peça publicitária foram gravadas na Argentina com atores brasileiros conhecidos do público, com participação em novelas como Malhação da Rede Globo.

Veja imagens vazadas:



O Mestre dos Magos é interpretado por Giovanni Venturini. Yara Charry interpreta a acrobata Diana. Fhelipe Gomes deu vida ao mago Presto. Os cabelos e os óculos "entregam" a semelhança com o personagem. O loirinho Bobby foi interpretado por um surfista mirim, Thiago Doncev de 11 anos. Já a personagem Sheila foi intepretada pela atriz Samantha Muller e o ator Alex Paulo Lopes deu vida ao Eric.



"Dia 23 de maio no intervalo do Jornal Nacional acaba o mistério", publicou o intérprete de Bobby.

Já o portal dnd.wizards.com, responsável por eventos e transmissões de games, informa que a produção serve como uma ativação da marca para quatro novos produtos de "Dungeons & Dragons". Os produtos devem ser anunciados no evento D&D Live 2019 nests terça-feira (14).