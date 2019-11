Cauã Reymond diz parar para assistir 'Avenida Brasil'

A novela "Avenida Brasil" foi ao ar em 2012, na Globo, e fez muito sucesso. Não à toa, foi escolhida para ser reexibida às tardes na emissora, no Vale a Pena Ver de Novo. A trama é lembrada até hoje com muito carinho por artistas que fizeram parte dela.

Um deles é Cauã Reymond, 39. Na novela de João Emanuel Carneiro, o ator deu vida a Jorginho, um rapaz que adorava jogar bola, se apaixonava pela empregada e que tinha uma família bastante peculiar. Cauã conta que sempre que está em casa tem prazer em rever as cenas de seu e dos demais personagens.

"'Avenida Brasil' é sucesso ainda. Aqui em casa quando passa eu paro, assisto. Às vezes, eu paro um bloco inteiro para acompanhar. Fico orgulhoso do trabalho que a gente fez", diz o ator.

E não foi só no Brasil que "Avenida Brasil" marcou época. Em países da América do Sul, também. Só para ter uma ideia da dimensão que a história da empregada (Débora Falabella) que virava patroa (Adriana Esteves) tomou, na Argentina, em 2014, o último capítulo da novela foi assistido por milhares de pessoas em um estádio lotado. Cauã, inclusive, viajou para Buenos Aires para divulgar a novela.

Em 2012, em terras brasileiras, a história rendeu ótima audiência. O último capítulo deu média superior aos 50 pontos, algo inimaginável nos dias de hoje, quando as tramas das 21h, quando muito bem, ficam entre 30 e 35 pontos.

A reprise, que começou a ser exibida na Globo em 7 de outubro de 2019, teve média na Grande SP (cada ponto equivale a cerca de 72 mil domicílios) de 22 pontos. A novela ficou cinco pontos de audiência acima da média da faixa em relação às quatro segundas-feiras anteriores.

Com um mês no ar no "Vale a Pena Ver de Novo", "Avenida Brasil" é a novela de maior audiência em SP desde 2009 (média de 17 pontos), quando foi exibida "Alma Gêmea". Ou seja: 'Avenida' supera as audiências de 19 novelas imediatamente anteriores nessa faixa horária se comparando a média do primeiro mês de exibição .

No Rio a média é de 20 pontos, o que a faz igualar a maior média ao lado de "Senhora do Destino" (2017) e "Chocolate com Pimenta" (2012).