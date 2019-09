Casamento de Roger Flores e Betina Schmidt em Icaraizinho de Amontada reúne famosos

Roger Flores e Betina Schmidt fecharam uma pousada na praia de Icaraizinho de Amontada para o casamento que aconteceu hoje (28). Há seis anos juntos, os dois se casaram ao pôr do sol, em uma festa intimista.

Cerimônia acontece ao pôr-do-sol Divulgação

A cerimônia, que reuniu amigos e familiares, teve aproximadamente cem convidados. Dentre eles, estiveram presentes Galvão Bueno, Caca Bueno e o casal Cris Dias e Caio Paduan.

Casal posa com familiares Divulgação

Entrada da noiva com os pais Divulgação

Decoração da festa Dviulgação

Nesta sexta-feira (27), os noivos promoveram um luau, também em Icaraizinho de Amontada, para receber os convidados.

O ex jogador e a modelo se conheceram em 2013, após o fim do relacionamento dele com a atriz Deborah Secco. A relação de Roger e Betina foi marcada por altos e baixos devido à distância, já que ela morava nos Estados Unidos.

Bolo do casamento de Roger Flores e Betina Schmidt Divulgação