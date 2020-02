Casamento, blocos inéditos e show do Baiana System agitaram a segunda-feira de Carnaval em Fortaleza

O quarto dia de folia em Fortaleza demonstrou a magia do Carnaval de rua. Nos 10 polos oficiais atuantes na Capital, uma série de atrações consolidou uma festa popular e democrática. A celebração do período momino abraçou diferentes idades, gerações e classes sociais, totalizando mais de 12 horas de programação.

Na Praça João Gentil, no bairro Benfica, o Hospício Cultural abriu os trabalhos arrastando uma multidão. Ações solidárias e também muita imaginação nos adereços e fantasias marcaram o espaço que recebeu Ercília Lima, e Luxo da Aldeia (15h) e Lidia Maria.

No início da noite, uma prova de que Carnaval também é tempo de amar. Às 18h, ao som do brega retrô da banda Os Alfazemas, um casal de cearenses celebrou um inusitado casamento em plena Praça.

Carnaval de todos

No corredor da Domingos Olímpio, a emoção foi garantida logo às 17h, com o desfile de blocos. O Bloco Turma do Papelão estreou na Avenida e trouxe um Carnaval feito por pessoas em situação de rua.

Outro destaque foi a participação do Bloco Império da Vila. No terceiro dia de agito na tradicional Domingos Olímpio, o Império reuniu crianças e jovens autistas com seus familiares, dando um exemplo de inclusão e respeito.

Bloco Império da Vila em ação Melquíades Junior

Completou a festa Bloco Unidos da Vila, Bloco Garotos do Benfica, Bloco Turma do Mamão, Bloco Doido é Tu, Cordão Vampiros da Princesa, Bloco Balakubaku, Folia Cordão Princesa do Frevo, Cordão As Bruxas, Bloco Amigos do Zé, Bloco Prova de Fogo e Bloco Zé Almir. Encerrando a segunda-feira, show com o cantor Renato Black.

Francisco Presley trouxe a magia do "Rei do Rock" à Domingos Olímpio Melquíades júnior

Noite esperada

A programação do Aterrinho da Praia de Iracema reuniu Banda Dubaile, Pedro Falcão e Sertônica, Camaleões Selvagens e Baiana System. Na noite anterior, segundo informações da Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor) passou pelo local um público estimado em 100 mil pessoas.

Camaleões Selvagens: mistura de rock e percussão Felipe Gurgel

A julgar pela plateia presente (o boletim da noite de segunda-feira não foi divulgada até o fechamento da matéria), a multidão deve seguir o mesmo entusiasmo.

A segurança pública do Aterrinho reuniu efetivos da Polícia Militar, Guarda Municipal e soldados da Força Nacional. O Camaleões Selvagens resulta da fusão entre os grupos Camaleões da Vila e Selvagens À Procura de Lei. O repertório incluiu releituras de Tim Maia, Alceu Valença, Pink Floyd e crias do próprio Selvagens.

Em entrevista, o guitarrista do Baiana System, Beto Barreto, fala da força do Trio Navio Pirata. A iniciativa consolidou presença no tradicional circuito Barra-Ondina, na capital baiana. E, diferente dos blocos que circulam durante a folia em Salvador, possui uma proposta mais popular e aberta para diferentes públicos.

"O Carnaval é formador do Baiana, do que ele tem de essência, da ligação com o trio elétrico, com a guitarra, do pensamento do sound system, de pensar o trio elétrico como um sound system. O uso de imagens e de grafismos no show tem essa referência forte", detalha o guitarrista Beto Barreto. Felipe Gurgel

"O Carnaval é uma festa que define muito o Baiana durante o ano. Sempre brincamos dizendo que tocamos no Carnaval e tem os festivais que fazemos fora do País no meio do ano. São duas coisas que nos orientam artisticamente. O Carnaval tem ficado maior para o grupo, nesse sentido. Mas, não é aquela coisa de 'Carnaval o ano inteiro'. Para nós, isso tem uma conotação mais próxima do que vieram a ser as micaretas, de tentar replicar o Carnaval fora da época. Carnaval é o que é por que acontece nos seus dias oficiais. O acontecimento social na rua. Fora isso, acaba virando situações um pouco deslocadas", explica Beto Barreto.

Minutos antes dos baianos subirem ao palco do Aterrinho, integrante do Bloco cearense "Pra Quem Gosta é Bom" (também atração do Carnaval de Fortaleza) presentrearam com camisas a turma do Baiana System.

"O Baiana é uma banda que nos inspira. Tanto no posicionamento deles, como pelas músicas. Inclusive, o tema do nosso bloco é inspirado em uma música deles (a canção é "Bola de Cristal")", explica Eustáquio Peixe, percursionista do grupo cearense.