Casa de Vovó Dedé mantém inscrições gratuitas para o projeto Revelarte 

A Casa de Vovó Dedé está com inscrições abertas e gratuitas para a temporada 2020 do projeto Revelarte. A iniciativa vai contemplar os artistas selecionados com a criação de um portfólio artístico. Do registro de um material audiovisual à assessoria de comunicação, cada artista ganha um “pacote” de direcionamento para sua carreira e desenvolvimento na arte.

O projeto recebe as inscrições online, nas categorias “Revelarte Iniciante”, “Revelarte Escola” e “Revelarte Sênior”. No próximo dia 8 de fevereiro, às 17h, a Casa de Vovó Dedé realiza o lançamento do Revelarte 2020 no Teatro Carlos Câmara (Centro). O evento vai contar com a participação de 4 artistas contemplados pela edição de 2019, Bruno Leicam, Beatriz Bandeira, Claudine Albuquerque e Rafael Feijó. A entrada é franca.

Além dessas participações, haverá a gravação do DVD oficial do Revelarte 2019. E os primeiros músicos selecionados para a temporada 2020 serão apresentados. Dirigido por Ewelter Rocha, o Revelarte dá continuidade ao projeto de formação musical e profissional, da Casa de Vovó Dedé, para artistas locais.

Seleção

Para os artistas selecionados, o projeto concede a concepção e o registro de um show autoral aberto ao público, a gravação de um clipe musical e a participação em programa de televisão ou documentário.

Os registros audiovisuais são veiculados nas mídias vinculadas a Casa de Vovó Dedé e parceiros. O Revelarte ainda contempla o artista com capacitação profissional nas áreas de produção musical, canto e prática instrumental; além de assessoria em gestão de carreira e comunicação.

Categorias

Os inscritos podem participar de três categorias. Como “Revelarte Iniciante”, o artista precisa ser maior de 18 anos e não ter inserção consolidada na cena musical local. A categoria “Revelarte Escola” é voltada para maiores de 16 anos, regularmente matriculados em escolas públicas das redes estadual e municipal do Estado.

E a terceira categoria, “Revelarte Senior”, é voltada para artistas maiores de 18 anos que já possuem alguma inserção no cenário musical cearense.

Cada artista interessado em participar do processo seletivo, deve acessar a aba “Inscrições” e preencher o formulário disponível no site http://www.projetorevelartecvdd.com.br/