A Casa de Vovó Dedé é uma das instituições participantes da campanha “Juntos pelas ONGs”, promovida pelo o Movimento Ceará ComVida. A campanha tem como objetivo arrecadar doações destinadas a Organizações Não Governamentais (ONGs) cearenses, que estão com atividades voltadas ao auxílio de comunidades afetadas pelos efeitos da pandemia do coronavírus.

Doze entidades incluindo a Casa de Vovó Dedé, serão beneficiadas pela campanha. O intuito é chamar a atenção para os grandes desafios enfrentados pelas instituições participantes, que, nesse cenário de pandemia, têm convivido com sérias dificuldades sociais e financeiras, ao mesmo tempo em que seguem atuando na defesa de comunidades situadas em áreas de risco.

As demais entidades participantes da campanha são: Associação Nossa Casa, Associação Voar, Estação da Luz, GEEON (Grupo de Educação e Estudos Oncológicos), Instituto Beatriz e Lauro Fiúza (IBLF), Instituto Povo do Mar (IPOM), Integrasol, Lar Beneficente Clara de Assis, Associação O Semeador, Recanto Sagrado Coração e Tapera das Artes.

As doações podem ser feitas por meio de plataforma de financiamento coletivo, disponível no site da instituição. Toda a arrecadação, além de ajudar a manter minimamente o funcionamento dessas OSCs, contribuirá com as ações de apoio a famílias de baixa renda vulneráveis aos efeitos sociais e econômicos da pandemia. Entre essas ações está a compra e distribuição de mantimentos.

Mais informações pelo site: http://cearacomvida.org/