Casa D'Alva celebra cinco anos com abertura de exposição reunindo trabalhos de 34 artistas

Para festejar a meia década de existência da Casa D'Alva - espaço cultural com estrutura de galeria de arte - uma mostra reúne trabalhos de 34 artistas do Ceará (não necessariamente cearenses), intercambiando grande variedade de suportes artísticos.

Pintura, desenho, escultura, fotografia, objeto, instalações, vídeo, colagem e, em alguns momentos, uma mistura de técnicas e mídias, poderão ser conferidas pelo público a partir de hoje (12), na sede da casa.

Criações de Rian Fontenele preenchem o espaço do equipamento

As peças são assinadas por nomes de peso do cenário local, como Henrique Viudez, Cadeh Juaçaba, Ingrid Barreira, Renata Vale, entre outros.

A ideia é que a curadoria fosse compartilhada. Cada obra foi escolhida em comum acordo com o(a) artista convidado(a), considerando ou o grau de importância e representatividade no momento atual ou a trajetória da pessoa à frente do trabalho.

Possibilidades

Gestada exatamente há cinco anos, no dia 12 de dezembro, a Casa D'Alva cresceu a partir da possibilidade de dar continuidade à experiência de curadorias, primeiro na Casa de Cultura Raimundo Cela e depois no Museu de Arte e Cultura do Dragão do Mar.

Rodrigo Frota com peças na montagem

Desde a época, as mostras lá realizadas possuem caráter didático, primando por obras de qualidade, que bem represente os artistas expostos. A cada ano, tanto a equipe gestora do equipamento como o público sentem que o objetivo foi cumprido.

Confira os artistas que estão com obras compondo a exposição "A Obra": Alex Costa, Artur Bombonato, Azhuli, Beatriz Fiuza, Cadeh Juaçaba, Cardoso Jr., Carlos Otávio, Célio Celestino, Demétrio Jereissati, Eduardo Eloy, Fernando França, Francisco de Almeida, Henrique Viudez, Herbert Rolim, Ingrid Barreira, Jens Beuthler, José Guedes, Julia Debasse, Júlio Maciel, Junior Pimenta, Luciana Otoch, Maciej Babinski, Marcio Ary, Marco Ribeiro, Marcus Novais, Maurício Coutinho, Renata Vale, Rian Fontenele, Roberto Galvão, Rodrigo Frota, Sérgio Gurgel, Sérgio Helle, Sérgio Lima, Sérgio Pinheiro, Tarcísio Féliz e Weaver Lima.

Serviço

Abertura da exposição "A Obra - Casa D'Alva"

Nesta quinta-feira (12), às 19h30, na Casa D'Alva (Rua João Brígido, 948, Joaquim Távora). Gratuito. Contato: (85) 3252-6948