Carolina Ferraz reclama em áudio após Regina Duarte usar foto da atriz com cunho político

A atriz Carolina Ferraz enviou, nesta sexta-feira (31) uma mensagem de áudio enfática à nova secretária especial de Cultura, Regina Duarte, pedindo para sua própria imagem não fosse usada com cunho político. Momentos antes, Duarte publicou em seu perfil no Instagram uma montagem com os rostos de diversos artistas que estariam apoiando sua nomeação para o novo cargo. Além de Carolina, a imagem incluía nomes como Glória Perez, Luiz Fernando Guimarães, Márcio Garcia, Ary Fontoura e Maitê Proença.

"Eu não imaginei que você fosse colocar a minha foto ou a foto de qualquer colega nosso sem direito a comentar ou pedir autorização da gente, né", exclamou Ferraz em áudio enviado por WhatsApp a Regina Duarte. A atriz chega a dizer que torce para que Regina faça um bom trabalho, mas não admite ser associada ao governo.

"Mas eu não quero ser usada como alguém que está ali, no teu Instagram, porque dá a entender que eu apoio o governo do Bolsonaro e eu não apoio, Regina. Eu nunca aprovei, nunca compactuei com esse governo, inclusive não votei no Bolsonaro. Eu achei muito indelicado da sua parte", continua a atriz.

Por volta das 22h30 desta sexta, Regina Duarte trocou a imagem por outra similar, mas desta vez, com a atriz Carla Daniel na posição onde estava Carolina Ferraz, além de ter colocado Rosamaria Murtinho onde estava posicionada a atriz Beth Goulart.

"O post anterior que já tinha 457.763 impressões foi trocado ( a pedidos ) por este que recebe agora a nossa querida Rosamaria Murtinho. Muitas Gracias a todos que permanecem e Gracias a Rosinha que chega agora", traz a legenda da imagem.

Carolina Ferraz e Regina Duarte trabalharam juntas em diversas obras, como as novelas História de Amor (1995), Por Amor (1997) e o remake de O Astro (2011).

Confira a transcrição do áudio de Carolina Ferraz na íntegra:

"Eu não imaginei que você fosse colocar a minha foto ou a foto de qualquer colega nosso sem direito a comentar ou pedir autorização da gente, né. Realmente eu torço pra que você consiga exercer e fazer a diferença num governo que desprestigia tanto a classe artística, que persegue tanto a classe artística. E realmente, você sendo uma artista que eu conheço há mais de 30 anos, que é artista desde pequena, que a família tem artistas, espero que você faça a diferença. Mas eu não quero ser usada como alguém que está ali, no teu Instagram, porque dá a entender que eu apoio o governo do Bolsonaro e eu não apoio, Regina. Eu nunca aprovei, nunca compactuei com esse governo, inclusive não votei no Bolsonaro. Eu achei muito indelicado da sua parte, gostaria, com todo carinho, que você por favor pedisse à sua equipe que retirasse a minha foto, por gentileza, tá bom? Muito obrigada".