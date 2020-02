Carnaval militante: Artistas usam fantasias para chamar a atenção para causas sociais

A alegria do Carnaval também tem dado lugar para artistas militarem por causas que se identificam. As postagens nas redes sociais estão indo além das fotos superproduzidas das fantasias, agora elas vem acompanhadas de textos que chamam a atenção para temas como meio ambiente e feminismo.

Anitta resolveu militar a favor dos animais e está se vestindo todos os dias de alguma espécie desde os ensaios de seu bloco. Já teve panda, abelha e cavalo-marinho. No Instagram, ela apresenta as fantasias com informações relacionadas aos animais. "Infelizmente, o Brasil liberou ainda mais o uso de agrotóxicos, que colocam as abelhas em risco de morte e extinção", publicou ao vestir-se de abelha. "Fica meu apelo para que os deixem em paz", escreveu sobre os cavalos-marinhos.

Anitta posa com fantasia insirada em cavalo-marinho, espécie ameaçada de extinção foto: reprodução Instagram

Já Claudia Leitte optou por levantar a causa da força das mulheres. O tema da cantora para esse Carnaval é "We Can Do It", que em português significa "Nós podemos fazer isso", frase símbolo do movimento feminista . Entre as personalidades homenageadas pela artista neste carnaval, estão Maria Quitéria, mulher que se vestiu de homem para lutar nos movimentos para a Independência do Brasil na Bahia, e Madonna.

Claudia Leitte homenageia "a força da mulher nordestina" foto: reprodução instagram

Dos looks já usados pela cantora, teve uma inspiração no cangaço para representar "a força da mulher nordestina"; também vestiu-se da personagem Mulan; usou farda para homenagear aGuarda Civil Municipal de Salvador; e, a mais recente, a guerreira francesa Joana D'arc.

Leandra Leal homenageia o cinema nacional vestida de "A Ostra e o Vento" foto: reprodução instagram

Já a atriz Leandra Leal optou por militar pelo cinema nacional. No primeiro dia de folia, vestiu-se com look inspirado no filme "A Ostra e o Vento", que ela estrelou em 1997 junto com Lima Duarte e Débora Bloch. "Viva o cinema nacional. Homenagem ao meu primeiro filme “A Ostra e o Vento”. Se não fosse esse filme, nada seria", publicou no Instagram.