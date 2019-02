Carnaval de Fortaleza também conta com opções para as crianças; confira a programação

A folia também está garantida para a criançada neste Carnaval. As opções vão desde os conhecidos polos carnavalescos a espaços como shoppings da capital, com bandas e atividades voltadas para o público infantil.

O Passeio Público, como é já é tradição, segue como uma das melhores opções no roteiro de famílias e crianças neste período. O espaço recebe a Banda Aquarela, que tocará marchinhas e temas infantis no sábado (2) e na segunda-feira (4). Já no domingo (3) e na terça-feira (5), quem faz a festa no local é a Banda Pacote de Biscoito.

Os mesmos grupos se apresentam, também, na Praça João Gentil, do bairro Benfica. A Banda Aquarela e a Banda Pacote de Biscoito se revezam nos dias de folia do polo, sempre abrindo a programação.

Na sexta-feira (1) e no sábado, o Bloco Nazaré Folia Kids, contemplado pelo Edital de Apoio aos Blocos de Rua 2019, realizado pela Secultfor, faz apresentação no bairro Canindezinho. A concentração acontece na Rua Padre Palhano, a partir das 15h.

Outra opção tranquila para se divertir junto aos pequenos é o Bailinho Infantil do Shopping Riomar, onde a diversão começa a partir do dia 1º. Nos dias 1 e 2/03, a partir das 16h, o RioMar Fortaleza recebe atrações musicais e personagens caracterizados. No sábado (2), Las Tropicaninhas e BBK levam o melhor do carnaval infantil ao estacionamento do Shopping. Além dos shows, haverá um espaço de brincadeiras (pago) promovido pelo EcoClube.

Também contemplado com a programação, o Riomar Kennedy abre as portas com o Bailinho Neon, que acontece na Praça de Eventos, no sábado e no domingo de Carnaval. A animação fica por conta da banda Vocali, que tocará marchinhas e músicas voltadas para o público. Além disso, também serão ofertadas oficinas de máscaras e pintura facial na Praça de Alimentação. A pulseira de acesso ao evento é gratuita e adquirada no posto de troca, Piso L3, até dia 01/03.

Confira a programação carnavalesca infantil em 2019:

Bloco Nazaré Folia Kids

Quando: Sexta-feira e sábado (01 e 02/03)

Horário: 15h às 18h

Concentração: Rua Padre Palhano, 1115, Parque Nazaré - Bairro Canindezinho

Benfica - Praça João Gentil

Banda Pacote de Biscoito

Sábado (02/03)

Horário: a partir das 9h

Banda Aquarela

Domingo (03/03)

Horário: a partir das 9h

Banda Pacote de Biscoito

Segunda (04/03)

Horário: a partir das 9h

Banda Aquarela

Terça-feira (05/03)

Horário: a partir das 9h

Passeio Público

Banda Aquarela

Sábado (02/03)

Horário: a partir das 9h30

Banda Pacote de Biscoito

Domingo (03/03)

Horário: a partir das 9h30

Banda Aquarela

Segunda-feira (04/03)

Horário: a partir das 9h30

Banda Pacote de Biscoito

Terça-feira (05/03)

Horário: a partir das 9h30

Mercado da Aerolândia

Banda Aquarela

Terça-feira (05/03)

Horário: a partir das 16h

Bailinho Infantil RioMar Fortaleza

Sexta (1) e sábado (2)

Horário: 16h

Local: Estacionamento da Lagoa - RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 – Papicu)

Mais informações: (85) 3066-2000

Entrada gratuita

Parque Ecoclube (pago)

Sábado (2) - BBK e Las Tropicaninhas

Bailinho Neon

Banda Vocali

Sábado (2) e domingo (3)

Horário: 16h às 18h

Local: Piso L3, Praça de Eventos Central - RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 – Presidente Kennedy)

Mais informações: (85) 3089-0909

Entrada gratuita