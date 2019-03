Carnaval de Fortaleza 2019 terá encerramento ao som de Nação Zumbi no Aterro da Praia de Iracema

A programação oficial do Carnaval de Fortaleza 2019 se encerra nesta terça-feira (5) e a banda Nação Zumbi é um dos destaques do fim da festa, que acontece no Aterro da Praia de Iracema. Ao todo, com os dias do pré-carnaval, foram cerca de 30 dias de folia na Capital cearense.

Enquanto a programação se divide nos outros polos da cidade, no aterro o público poderá acompanhar, a partir das 17h, o Bloco Café Preto, com Giselle Café e Haroldo Guimarães. Logo depois, sobe ao palco o cantor Renno e, para encerrar, o projeto Troça Elétrica, formado pelas bandas Nação Zumbi, Academia da Berlinda e a Orquestra de Frevo Henrique Dias.

A Troça Elétrica é uma festa promovida pelo Nação Zumbi, que tem o objetivo de espalhar o ritmo carnavalesco de Recife e Olinda pelo país. Enquanto isso, ao longo desta terça, os foliões também poderão curtir no Mercado dos Pinhões, Passeio Público, Avenida Domingos Olímpio, Mocinha e no Benfica.

Confira a programação desta terça em Fortaleza:

Praça dos Leões

Bloco As Gata Pira

Horário: A partir das 12h

Endereço: Rua Sena Madureira, S/N, Centro

Aterro da Praia de Iracema

Terça-feira (05/03): Bloco Café Preto / Renno / Troça Elétrica, com Nação Zumbi, Academia da Berlinda e Orquestra de Frevo Henrique Dias

Horário: A partir de 17h

Endereço: Aterro da Praia de Iracema

Mercado dos Pinhões

Terça-feira (05/03): Casa Maré / Superbanda

Horário: das 18h às 22h

Endereço: Praça Visconde de Pelotas, S/N – Centro

Mercado da Aerolândia

Terça-feira (05/03): Banda Fortaleza Folia

Horário: das 17h às 20h

Endereço: BR-116, 5431 – Aerolândia

Mocinha

Terça-feira (05/03): Bloco Num Ispaia Senão Ienche

Horário: das 18h às 22h

Local: Bar da Mocinha

Endereço: Rua Padre Climério, 140 – Meireles

Benfica

Terça-feira (05/03): Trio Aquarela / Calé Alencar / Bloco do Prazer, com Lídia Maria / Projeto Brincar de Maracatu – Maracatu Solar / Bloco Eu Não Sou Cachorro Não, com Os Alfazemas

Horário: das 9h às 17h

Local: Praça João Gentil

Endereço: Avenida Treze de Maio, S/N – Benfica

Passeio Público

Terça-feira (05/03): Banda Pacote de Biscoito

Horário: das 9h30 às 12h

Endereço: Rua Dr. João Moreira, s/n, ao lado da Santa Casa de Misericórdia – Centro.

Domingos Olímpio

Terça-feira (05/03):

17h: Afoxé Oxum Odolá

17h40: Afoxé Acabaca

18h30: Afoxé Obá Sá Rewá

19h: Afoxé Omorisá Odé

19h40: Afoxé Filhos de Oyá

20h20: Escola de Samba Tradição da Bela Vista

21h: Escola de Samba Unidos do Acaracuzinho

21h40: Escola de Samba Imperadores da Parquelândia

22h30: Escola de Samba Girassol de Iracema

23h: Escola de Samba Império Ideal

23h40: Escola de Samba Barão Folia