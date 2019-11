Carnaval Aracati: Xand Avião e Wesley Safadão são as grandes atrações de 2020

Tradição de turistas e foliões cearenses, o Carnaval de Aracati já tem datas e atrações confirmadas. Artistas nacionais e locais farão a festa entre os dias 21 e 25 de fevereiro. Cantores de axé, forro e funk participam do período momino. Wesley Safadão, Xand Avião e Solange Almeida são os grandes nomes do período carnavalesco.

Participam ainda da festa: MC Kevinho, Parangolé, Aldair Playboy, Falcão, Avine Vinny, Zé Cantor, Wallas Arrais, Felipão e Eric Land. Nomes locais também estão confirmados. Uma curiosidade entre os artistas é a participação da banda Parangolé. O grupo de pagode baiano volta ao Ceará na companhia das dançarinas Sheila Mello e Scheila Carvalho.

O anúncio das atrações aconteceu durante coletiva realizada na tarde desta quinta-feira (28). "Onde tem turismo não tem desempregado. Iremos movimentar a economia da cidade", declarou o prefeito Bismarck Maia.

Recursos

Em 2020, quatro trios elétricos irão compor o carnaval de Aracati. Os shows acontecem de 21h às 4h. O valor do orçamento e custos com os artistas não foi divulgado. Os recursos do Carnaval 2020 são do município. Ainda segundo os gestores, uma reunião com o Governo Estadual está sendo programada para firmar parceria.

* Com informações do repórter João Neto