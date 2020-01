Carnaval 2020: confira programação da folia no Ceará

Tradicional, o forró será o carro-chefe do Carnaval 2020 no interior do Ceará. Nomes como Wesley Safadão, Jonas Esticado, Gustavo Mioto, Solange Almeida e Forró Real são atrações confirmadas para o período de 21 a 25 de fevereiro em diversos municípios. Alguns realizam até duas apresentações por noite. O sertanejo, o funk e o axé também marcam presença sob os nomes de Luan Santana, MC Kevinho e Parangolé.

Confira mais sobre a programação dos principais shows carnavalescos no Ceará:

Acaraú

Os festejos carnavalescos do município serão embalados pelo som sertanejo de Luan Santana, atração confirmada para a terça-feira (25). Mais informações das redes sociais e no site da Prefeitura de Acaraú: www.acarau.ce.gov.br

Aracati

A folia em Aracati já começa na sexta-feira (21) com shows de Marcelo Falcão e Aldair Playboy. Wesley Safadão, Solange Almeida, Mc Kevinho, Parangolé, Xand Avião, Felipão, Avine Vinny são algumas das principais atrações. A programação completa pode ser conferida nas redes sociais do Carnaval Aracati 2020 e no site www.aracati.ce.gov.br

Camocim

Os dias de folia em Camocim acontecem a partir do dia 22 de fevereiro, na Praça de Eventos do Ódus. A principal atração que anima o carnaval é Alok, classificado como o 11º melhor DJ do mundo pela revista DJ Mag. Forró Real, Avine Vinny, Débora Lima, Banda Patrulha, Nathanzinho, Samuel Lima e JV Farra completam a lista de artistas confirmados. Mais informações em www.camocim.ce.gov.br

Itarema

No município de Itarema, a agitação carnavalesca fica por conta de Forró Real, Aldair Playboy e Gustavo Mioto, atrações confirmadas até o momento pela Prefeitura para passar pelo corredor da folia na Praça Pedra Cheirosa. Detalhes acerca da programação do Itarema Folia 2020 podem ser atualizados nas páginas do Facebook e Instagram do prefeito Elizeu Monteiro e no site www.itarema.ce.gov.br

São Benedito

A Prefeitura de São Benedito confirmou os cantores Gustavo Mioto e Jonas Esticado como atrações no Carnaval 2020. No domingo (23), Wesley Safadão também faz show no município. Atualizações nas redes sociais e no site da Prefeitura: www.saobenedito.ce.gov.br