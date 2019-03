Reprodução/ Diário do Nordeste

Tendência que vem se consolidando entre as fantasias de Carnaval, os arcos de cabeça podem complementar a produção do dia e são uma opção prática para aproveitar a folia. Criador de uma marca de acessórios, Bruno Xavier ensina como produzir um acessório de arco-íris estrelado, com muito glitter, para brilhar nos dias de festa.