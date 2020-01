Carlos Alberto de Nóbrega é internado com infecção generalizada após ingerir iogurte vencido

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, 83 anos, está internado no Hospital Sírio-Libanês após ser diagnosticado com uma infecção generalizada. Carlos ingeriu um iorgute fora do prazo de validade na última quarta-feira (8), o que desencadeou o processo infeccioso.

Alberto usou seu perfil no Instagram para alertar seus seguidores sobre a validade dos produtos. "Você tem que fazer o que eu não fiz. Quando for comprar qualquer produto, veja a validade. Porque às vezes você pode perder a tua vida por causa de uma besteira, de uma irresponsabilidade de comerciante que não se preocupa com as pessoas, com seus semelhantes", disse.

Na publicação, o apresentador revelou que ficará ainda alguns dias internados, sem previsão de alta. "Eu estou bem, graças a Deus, mas levei um susto muito grande", comentou.

A assessoria de imprensa do hospital informou que nenhum boletim médico acerca do estado de saúde do apresentador será divulgado.