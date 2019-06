Carlinhos Perdigão grava DVD do disco “Palavra” no Cineteatro São Luiz

Carlinhos Perdigão leva encara tão seriamente a arte de comunicar que toca a vida na dedicação de duas frentes. Sem estipular um juízo de valor acerca do que mais ama, o cara é reconhecido no Nordeste enquanto baterista e professor de língua portuguesa dos mais dedicados. Por conta da trajetória, nada mais natural duas paixões caminharem juntas. Disseminando o cuidado às letras e ao som, percorre o cotidiano de educar pela arte.

Em 2017, Fortaleza testemunhou a chegada do álbum autoral intitulado "Palavra". Realizador inquieto, é hora do trabalho trilhar outros desafios. O disco também será DVD e para conseguir essa meta, um dos mais expressivos palcos da cultura cearense abre as portas ao músico.

Na sexta-feira (7), às 19h, o Cineteatro São Luiz protagoniza show especial do álbum. A ideia é capturar toda a energia e potência das canções para um futuro registro audiovisual. Templo não só da sétima arte no Ceará, mas também lar e território de divulgação de outras linguagens como a dança e a música, o equipamento se prepara para um desfile de trabalhos totalmente autorais.

Carlinhos participa do projeto “Dentro do Som”, com o calor da plateia presente no palco do Cineteatro. Na "quintura" como gosta a gíria popular. Na ocasião terá companhia de parte da equipe que gravou o disco: Marcelo Justa, Rafael Sousa Lima, David Aragão, Abraham Paiva e Janaína de Paula. A expectativa é das maiores e o realizador considera uma "honra" atuar e gravar neste espaço histórico. "Me traz tantas lembranças bacanas, e ainda mais lançando o DVD”, completa.

Processo criativo

As 11 composições do "Palavra" resultam da parceria com Marcelo Justa, Júnior Boca e Nigroover. São baseadas em poesias de Carlinhos publicadas no livro “Fragmentos: poemas e ensaios”, de 2011. O projeto rendeu videoclipes das faixas "Andanças", "Canto Americano" e "Tenho um Amor". O DVD é mais um passo da divulgação pretendida pelo arte-educador.

O palco e as salas de aula são o território criativo de Carlinhos Perdigão DIVULGAÇÃO

Mesmo levando o nome de um baterista, trata de um álbum de músicas completas. Durante a visita de divulgação do show dessa sexta-feira, Carlinhos exaltou a importância dos espaçõs públicos do Ceará divulgarem a musicalidade dos nossos compositores. “É importante que os artistas cearenses tenham cada vez mais incentivos na ocupação dos espaços em Fortaleza. Isso representa um reconhecimento da cidade para com sua produção. E fico feliz assim, como agente cultural que sou”, finaliza.

Trajetória

Carlinhos Perdigão já dividiu palcos com Shirley Cordeiro, Liliany Sá, Tino Freitas, André Lopez, Kelly Patrícia, Ricardo Black, Téti, Ródger Rogério, Marta Aurélia, Lúcio Ricardo, Waneza Meneses, com o guitarrista mineiro Alexandre Araújo e com o gaitista carioca Jéfferson Gonçalves. Participou da gravação dos discos “Everest?”, com a banda Lowell; “Estrelas Anãs” e “Rupestre”, de André Lopez; “Inverno e Verão”, de Tino Freitas; “Passos no Silêncio” e “Ët Verbum”, de Kelly Patrícia; “Blues Ceará”, tocando com a Sub-Blues; “Meu Tesouro”, do grupo Grão de Trigo.

Se apresentou no Festival de Jazz & Blues de Guaramiranga (2004) e “Blacksploitation”, tocando com a Blues Label. É autor dos projetos: “Bateria Brasileira”, “Led Zeppelin-Blues: tributo a John Bonham”, “Seminário de Literatura Brasileira no Cinema”, “Machado de Assis: uma (re)visão a partir de seus contos, poemas e de suas crônicas”, “O Fantástico Literário de Murilo Rubião”, "O Neorrealismo Cinematográfico Italiano" e "Lima Barreto: cronista do Brasil".

Serviço:

Espetáculo “Palavra”, com Carlinhos Perdigão. Sexta-feira (7), às 19h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingressos: R$ 20 (inteira). Vendas nesse site.