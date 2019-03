Carlinhos Nação vai comandar o Bloco Banana Reggae no Carnaval de Salvador

O cantor e compositor da cena do reggae cearense, Carlinhos Nação, vai comandar o tradicional bloco do Carnaval de Salvador, o Banana Reggae, junto a Hélio Bentes. As apresentações acontecem nos dias 3 e 5 de março, com participação especial de Thome Viana e Edy Vox.

Com 20 anos de carreira, Carlinhos é o fundador, em parceria com seu irmão Paulinho Nação, da banda Nação Regueira, conhecida nacionalmente com a música “Canção ao mar”. Apesar de ser natural de São Paulo, Carlinhos é filho de cearenses e veio morar na terra da luz aos sete anos de idade.

Veja clipe da música "Sentimento Bom" composta por Carlinhos Nação

Atualmente em carreira solo, Carlinhos lançou seu mais novo trabalho intitulado “Live in BNB”. Com oito faixas, o álbum foi gravado no Crato, Juazeiro e Paraíba. Além de contar com duas músicas bônus: “Que dança é essa” e “Sentimento Bom”.

Banana Reggae

Criado em 1995 na cidade de Salvador, o Bloco Banana Reggae trará este ano para avenida o tema "Os 50 anos de reggae na Jamaica”, que fará a homenagem em parceria com Bloco Expresso 222 de Gilberto Gil. Os blocos irão desfilar durante dois dias nos principais circuitos da folia baiana.