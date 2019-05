Carlinhos Maia volta ao Instagram com homenagem ao cantor Gabriel Diniz

O humorista Carlinhos Maia (24) está de volta ao Instagram. O digitla influencer havia desativado o perfil depois da briga virtual que teve com Whindersson Nunes (24), mas publicou nesta terça-feira (28) uma homenagem ao cantor Gabriel Diniz, que morreu ontem.

Com o perfil reativado, Maia apagou a publicação em que tinha feito um pedido de desculpas público a Whinderson. Para homenagear o cantor morto, Carlinho Maia publicou uma foto antiga deles com uma longa mensagem. "Não entendo porque Deus te levou se tua luz é tão brilhante, se teu sorriso sempre foi sincero e verdadeiro. Mas uma vez você me mostrou que a humildade da vida é VIVER!!!", escreveu o humorista.

Desentendimento

A briga entre Carlinhos e Whindersson estourou publicamente quando o humorista não foi ao casamento. Ele e sua mulher, a cantora Luísa Sonza, eram padrinhos. Ao blog do Leo Dias, Carlinhos Maia reclamou da atitude de Whindersson, que só tinha avisado que não seria mais padrinho do seu casamento uma semana antes.

Nos últimos dias, surgiram rumores de que o problema entre os dois seria o fato de Luísa Sonza não gostar de Carlinhos. Questionado sobre o que a cantora teria contra ele, o influenciador digital ironizou: "Também gostaria de saber. Quando você deixa de ser o número um, você não fica feliz [se referindo aos números de Carlinhos que superaram os de Whindersson]. Imagine que você era o queridinho e não é mais. Simples. Nunca fiz nada."

Carlinhos também deixou de seguir o humorista e Sonza no Instagram. Como resposta, no Twitter, Whindersson publicou vários "kkkk".

Maia, então, rebateu no Instagram: "Oxe, não era ele que estava com depressão?". Whindersson anunciou em abril que se afastaria das redes sociais, porque não "sentia mais vontade de viver".A briga continuou com o humorista respondendo: "Você será o primeiro quando entender o que é ser um". A partir daí começou uma intensa troca de farpas pelas redes sociais.