Carlinhos Maia rabisca quadro de hotel e recebe críticas de Felipe Neto

Felipe Neto criticou o digital influencer Carlinhos Maia por ter rabiscado um quadro no hotel em que estava hospedado em Aracaju. "Olha, numa boa. Não dá mais para passar pano para quem segue esse cara e acha maneiro", comentou Felipe Neto no twitter.

Após a polêmica, Carlinhos Maia se defendeu em perfil no Instagram. "Jamais danificaria algo que não fosse meu. Eu nem sabia que o quadro era de artista", comentou.

Na publicação, o digital influencer e humorista afirmou que a alteração na obra foi permitida pela dona do quadro e criticou a ausência de visibilidade às doações que realizou ao Outubro Rosa em detrimento à repercussão da polêmica.

No Instagram, digital influencer ironizou a alteração realizada no quadro: "Os hóspedes desse hotel vão me agradecer". Reprodução/Instagram

Com a retratação de Carlinhos, Felipe Neto voltou a criticar o digital influencer. "Quem faz doação para ser exaltado é sinal de falta de caráter. 99% das doações que faço são desconhecidas do público. Quem compra a obra não tem direito de alterá-la, isso fere a lei dos direitos autorais", finalizou.

O humorista também usou o pedido de desculpas para socilitar ajuda às praias do Nordetes atingidas pelo óleo.