Carlinhos Maia é cortado da terceira temporada da série "Os Roni" no Multishow

O digital influencer Carlinhos Maia não irá participar da terceira temporada do seriado "Os Roni", que estreia em 2020 no Multishow. A série também é estrelada pelos comediantes Whindersson Nunes e Tirullipa.

O seriado narra a história de três irmãos que viajam para São Paulo. Ronivaldo, Roniclayson e Roniwelinton vão morar na casa da irmã, que é casada com um cirugião plástico. O trio acaba sendo expulso da residência de "Çhãozinha", indo morar em uma casa velha em Itaquera, Zona Leste da capital paulista.

Whindersson Nunes interpreta Roniclayson e Tirullipa atua como Ronivaldo. Reprodução/Instagram

Briga nos bastidores

A segunda temporada da série está sendo exibida no canal fechado e foi gravada antes do desentendimento entre Carlinhos e Whindersson Nunes. A briga entre os comediantes teve início após Whindersson ter sido convidado para ser padrinho de casamento de Carlinhos, mas não compareceu à cerimônia. Na época, o piauense justificou a ausência por está tratando problemas de saúde.

Após trocar declarações nas redes sociais, Whindersson revelou o verdadeiro motivo por não ter ido ao casamento: os dois tinham problemas na relação e o piauiense não gostava do modo como Carlinhos o tratava.

Novos projetos

Carlinhos Maia terá um novo programa no Multishow, o "Uma Vida de Novela". O conceito do reality show consiste em retratar o dia a dia dos moradores de Vila Primavera, em Penedo, Alagoas, cidade natal do digital influencer. A estreia do programa está prevista para dezembro de 2019.