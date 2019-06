Carlinhos Maia dá carro novo de presente a desconhecido na rua

Carlinhos Maia comprou um carro para um desconhecido na rua, em São Paulo. O comediante, na companhia do marido Lucas Guimarães e de uma amiga, fez a boa ação na saída do aeroporto de Guarulhos, enquanto voltava da lua de mel na Grécia.

"A gente está voltando com todo nosso dinheiro que a gente levou pra nossa viagem. Deus foi tão bom que a gente não gastou nada. E eu vi esse carro, esse senhor dentro com a família e eu disse: 'sabe de uma coisa? Eu vou dar um carro novo a eles'", explicou no Instagram Stories. O carro na rua aparentava estar bem velho e quebrado.

Durante conversa com o humorista, o homem na direção do carro, chamado Rogério, explicou que utilizava o veículo para trabalhar em obras e fazer passeios com a família. No caminho até a concessionária, ele também comentou ter comprado o carro há 16 anos. "Vou comprar um carro novo pra você. Não sei. Bateu no meu coração. Vamos comprar agora", contou Carlinhos.

Além disso, ele postou a reação emocionada do homem com o presente e fez desabafo: opinou que as redes sociais são repletas de desgraças e detalhes da vida dos famosos. "Parece que não existe coisa boa. Posta a galera que trabalha, que faz uma boa ação. É só fofoca, futilidade de artista", disse.