Carlinhos de Jesus e esposa testam positivo para Covid-19

O coreógrafo Carlinhos de Jesus afirmou na manhã desta quarta-feira (22) que ele e a esposa, Raquel, contraíram o novo coronavírus. Em vídeo publicado nas redes sociais, o dançarino relatou sentir muita dor, febre e dificuldade de respirar.

Carlinhos contou que estava seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde, como ficar em casa, usar máscaras e manter o distanciamento social. "Desde o início da quarentena estamos em casa, com todos os cuidados, sem receber visita, mas saímos uma vez para ir ao supermercado e acho que contraímos ali. Com todo cuidado, com máscara, às 6h30 da manhã, em um mercado vazio", disse.

O coreográfo definiu a doença como "avassaladora" e pediu para que todos fiquem em casa. "Isso não é uma doencinha qualquer. Vamos nos cuidar. Você, sua família, seus vizinhos, até encontrar uma solução", finalizou.