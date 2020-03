Carlão do Cavaco, sambista cearense, morre aos 67 anos em Fortaleza

Morreu na madrugada deste domingo (8), Carlão do Cavaco, sambista cearense. Carlos Alberto Vieira tinha 67 anos e era formado em enfermagem. Segundo a filha de Carlão, Lorena Lyse, o músico morreu de um infarto, enquando dormia, em casa, por volta de 2h deste domingo.

Lorena conta que ele é músico auto

O Sindicato dos Músicos do Ceará (Sindimuce) lamentou o falecimento de Carlão nas redes sociais. "A música cearense enlutada. Carlos Alberto Vieira, o "Carlão do Cavaco" nos deixou. Descanse em Paz, Mestre!", lamentou a nota.

Michele Militão, produtora de samba, conta que Carlão do Cavaco se destacou no Bar Zé Bezerra e a Budega do Seu Roberto. No primeiro estabelecimento, Carlos foi responsável por alterar o estilo musical do local. "Tocava MPB e o Carlão convenceu o dono do bar a tocar samba. Foi pegando, criando público, e aí deixou de tocar MPB", explica Militão.

O músico costumava performar em espaços de rodas de samba, não necessariamente em formado de show, conta a produtora. "Era um sambista de primeira qualidade, cavaquinista como ninguém, tinha uma identidade própria", afirma Michele, sobre Carlão.