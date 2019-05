Carla Perez comemora a formatura da filha nos Estados Unidos

View this post on Instagram

Pronta para o seu Prom minha filha amada, @camillyvictoriacp 🌹 Orgulho gigante de vc! Parabéns! Meu Deus, a mais linda!!! AMOOOO! ❤️ #prom2k19 🎓 #dress @elcimarbadualtacostura #hairextension @salaomissnail #makeup @bethlimamakeup and #hair @lukhair by @rafa_lauretto #photo @anchellfotografia 📸 Obs.: Prom = Baile de formatura 😘 (Uma festa formal realizada no final do ano letivo para alunos mais velhos no ensino médio/high school(as aulas acabam no mês de maio, mas o baile, foi hoje.) 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹