Cariri sedia I Seminário de Negócios Criativos e Culturais

O Sebrae e a Secretaria da Cultura do Estado (Secult) realizam amanhã (31), em Barbalha, o I Seminário de Negócios Criativos e Culturais do Cariri. O evento tem o objetivo de proporcionar um diálogo sobre a importância da economia criativa para o desenvolvimento econômico e social, no contexto dos pequenos negócios, da região. O seminário também é parte da programação do III Simpósio Nacional Sobre Patrimônio e Práticas Culturais, que está sendo realizado na região.

De acordo com o superintendente do Sebrae, Joaquim Cartaxo, a ideia do Seminário é chamar a atenção para um tema contemporâneo como o papel desempenhado pelos negócios criativos para a economia do país, dando destaque especial para os pequenos negócios. “O Cariri é um celeiro de cultura e criatividade onde estão inseridos milhares de empreendedores individuais, micro e pequenas empresas que ajudam a gerar emprego e renda para a região. Precisamos dar visibilidade a estes empreendedores, mostrando a importância deles para a economia”.

O evento é gratuito e tem como público-alvo os empreendedores da área, em especial os donos de pequenos negócios de atividades como artesanato, artes visuais, gastronomia, design, moda, entre outros, além dos demais interessados no tema da economia criativa. Na programação, estão a realização de palestras e debates com a presença de especialistas como o secretário da Cultura do Estado, Fabiano Piúba e o consultor na área de Cidades Criativas, Eduardo Barroso. Na oportunidade, também será realizada a apresentação de casos de sucesso em economia criativa, como as experiências dos Sebrae da Paraíba e do Rio Grande do Norte.

Simpósio Sobre Patrimônio e Práticas Culturais

Com o tema “O Cariri como Encantamento e Território de Bens Culturais”, o evento é construído no campo da Interinstitucionalidade por instituições que se identificam com a Preservação do Patrimônio Cultural do Semiárido Brasileiro. O Simpósio que começou na segunda (27/05) e segue até sábado (01/06) é uma realização da Escola de Saberes de Barbalha e do Centro Pró Memória de Barbalha, em parceria com a Secult, com o Geopark-Araripe, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN e conta com o apoio de instituições identificadas com a salvaguarda da cultura.

SERVIÇOS

I Seminário de Negócios Criativos e Culturais

Data: 31 de maio de 2019

Hora: A partir das 9h

Local: Escola de Saberes de Barbalha

Programação

9h- Políticas Públicas para Economia Criativa - Secretário da Cultura do Estado, Fabiano Piúba

10h- Rede de Cidades Criativas da Unesco: Eduardo Barroso - consultor e proprietário do Ser Criativo

11h- Fortaleza como candidata à Cidade Criativa da Unesco - Alberto Gadanha - Focus Point da Candidatura de Fortaleza/Instituto Iracema

14h- A economia criativa e os pequenos negócios - Joaquim Cartaxo- superintendente do Sebrae/CE

15h30- Caso 1: Cidade Criativa do Artesanato: João Pessoa- Regina Amorim - coordenadora de economia criativa do Sebrae/PB

16h30- Caso 2: Natal - Encantos Criativos do Estado do Rio Grande do Norte - Ana Maria Ubarana – Sebrae/RN